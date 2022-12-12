《經濟通通訊社１２日專訊》為籌集財政資金，支持國民經濟和社會事業發展，國家財政部

決定今日發行２０２２年特別國債，本期國債為３年期固定利率附息債，發行面值７５００億元

（人民幣．下同）。本次特別國債將在全國銀行間債券市場面向境內有關銀行定向發行，人行將

面向有關銀行開展公開市場操作。

據《上海證券報》引述中國財政學會績效管理專委會副主任委員張依群表示，此次財政部發

行７５００億元特別國債，主要是對發行到期的特別國債進行續發，以減少特別國債到期兌付引

發的債市、匯市、股市波動，維護市場貨幣流動性的總量充裕和結構穩定。同時，也充分體現了

財政貨幣政策的積極聯動效應，合理調節市場貨幣供給總量和供給方式，確保財政貨幣政策曲張

有度、發力精準有效。

根據財政部公告，本期國債按年支付，每年１２月１２日（節假日順延）支付利息，

２０２５年１２月１２日償還本金並支付最後一次利息。委托中央國債登記結算有限責任公司辦

理利息支付及到期償還本金等事宜。這是中國歷史上第四次發行特別國債，前三次發行分別於

１９９８年、２００７年和２０２０年，額度分別為２７００億、１﹒５５萬億、１萬億元。

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