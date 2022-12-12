《經濟通通訊社１２日專訊》為維護防疫用品和生活物資網絡交易秩序，助力優化落實新冠

肺炎疫情防控措施，防範和制止網絡交易不當行為，市場監管總局１０日發布關於規範涉疫物資

網絡交易秩序的工作提示，要求互聯網平台企業嚴格按照市場監督管理法律法規要求，嚴格落實

「八個責任」，確保依法合規經營。

其中提到，嚴格落實涉疫物資價格穩定責任。要遵循公平、合法、誠實信用的定價原則，為

消費者提供價格合理的商品和服務，並嚴格按規定明碼標價，準確清晰標示商品的品名、數量、

價格和計價單位等信息。嚴禁哄抬物價，囤積居奇，捏造、散布漲價信息，造成商品和服務價格

過高過快上漲。主動管控異常定價行為，保障防疫用品、基本生活物資價格穩定。

市場監管總局上周披露，針對部分藥品等涉疫物資價格波動情況，總局以電商平台為階段重

點，對相關哄抬價格線索進行了集中摸排，組織重點省份市場監管部門對具體線索進行逐一核查

。初步發現涉嫌哄抬價格的線上藥房，已轉相關省份市場監管部門立案查處。（ｗｌ）

