《經濟通通訊社１２日專訊》中國海關９日以註冊訊息不完整為理由，再把台灣多項產品列

入暫停進口名單，涉及百多項酒類和飲品，包括台灣煙酒、金門酒廠、台虎精釀，以及統一和京

都念慈菴藥廠等旗下多款商品，引發島內業者及官員強烈不滿。在北京，國台辦發言人朱鳳蓮對

此回應表示，海關總署於２０２１年４月發布《進口食品境外生產企業註冊管理規定》，自

２０２２年１月１日起實施。該規定優化了註冊程序，對不同類別境外生產企業實施分類管理，

明確了企業主體責任和所在地主管部門監管責任，也有利於保障消費者食品安全。

朱鳳蓮強調，有關主管部門已通過既有聯繫渠道向台方通報有關事項和要求，並按照有關規

定處理台灣輸大陸食品生產企業註冊。已按要求更新註冊信息並審核通過的企業一直對大陸保持

正常出口。所謂「無預警禁止進口」純屬刻意炒作。據了解，部分台灣輸大陸食品企業註冊信息

不完整，不符合大陸方面要求，有關主管部門暫未對這些企業給予註冊。這是正常的食品安全監

管措施。希望台灣食品企業盡快向有關主管部門提供符合要求的企業註冊信息。同時，我們正告

島內有關部門，立即停止任何政治操弄，不要做任何損害島內業者的蠢事。

在台灣，衛福部食藥署表示，自２０２１年１０月起，曾協助台業者共提交３２３２件產品

補件資料，仍有有２４０９件被大陸視為不合格且未告知理由暫停進口，其他３１件自行註銷。

台灣的行政院長蘇貞昌批評大陸以行政手段干預貿易，違背世界貿易組織規範。衛福部次長王必

勝指，台方曾向大陸查詢，被禁產品的註冊訊息哪里不符合規定，但對方沒有回覆。（ｗｌ）

