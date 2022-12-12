《經濟通通訊社１２日專訊》新晉進入中共中央政治局常委的李強，在出席全國工商聯第十

三次全國代表大會開幕會時致賀詞指出，各級工商聯要努力促進民營企業高質量發展，積極引導

民營企業促進「共同富裕」。他續稱，推動全面構建親清政商關係，營造宜商惠企的政策環境、

公平透明的法治環境、公平競爭的市場環境、親商安商的社會環境。

據《央視》報道，李強指出，中共的十九大以來，推出一系列扶持民營經濟發展的改革舉措

，不斷為民營經濟發展營造良好環境，民營經濟規模和實力大幅提升，在推動發展、增加就業、

改善民生、促進創新、深化改革、擴大開放等方面發揮了不可替代的重要作用。各級工商聯作出

了突出貢獻。各級工商聯要始終堅持中共黨的領導，引導廣大民營經濟人士做合格的中國特色社

會主義事業建設者，堅持中國社會主義基本經濟制度，牢牢把握「兩個毫不動搖」方針，努力促

進民營企業高質量發展，積極引導民營企業促進「共同富裕」，引導廣大民營經濟人士踐行以人

民為中心的發展思想，「助力鄉村振興」。

李強在今年中共二十大當選中央政治局常委，排名僅在中共總書記習近平之後，是中央政治

局第二號人物。外界預計，他將在明年３月兩會當選新一任國務院總理。（ｗｌ）

