《經濟通通訊社１２日專訊》國家互聯網信息辦公室等三部門周日晚（１１日）聯合發文，

加強互聯網信息服務深度合成管理，要求不得利用深度合成服務從事法律、行政法規禁止的活動

，該規定自２０２３年１月１０日起施行。刊登在網信辦網站的新聞稿顯示，深度合成服務提供

者和技術支持者加強訓練數據管理和技術管理，保障數據安全，不得非法處理個人信息，定期審

核、評估、驗證算法機制機理。

深度合成服務提供者對使用其服務生成或編輯的信息內容，應當添加不影響使用的標識。提

供智能對話、合成人聲、人臉生成、沉浸式擬真場景等生成或者顯著改變信息內容功能的服務的

，應當進行顯著標識，避免公眾混淆或者誤認。任何組織和個人不得採用技術手段刪除、篡改、

隱匿相關標識。

網信辦表示，深度合成技術快速發展，在服務用戶需求同時，也被不法人員用於製作、複製

、發布、傳播違法和不良信息，詆毀、貶損他人名譽、榮譽，仿冒他人身份實施詐騙等，影響傳

播秩序和社會秩序，損害人民群眾合法權益，危害國家安全和社會穩定。規定明確國家和地方網

信部門統籌協調深度合成服務的治理和相關監督管理職責，國務院電信主管部門、公安部門以及

地方相關部門的監督管理職責。（ｗｌ）

