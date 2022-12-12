《經濟通通訊社１２日專訊》滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒３５％

，報３１９５﹒８７點，繼續盤踞三千二，深綜指低開０﹒３２％，創業板指低開０﹒４６％，

醫藥股造好，地產股走低。

財政部公布，今日將向銀行定向發行２０２２年特別國債，期限為３年期，面值共７５００

億元（人民幣．下同）。有市場人士解讀為財政部門加大赤字刺激經濟的舉措，財政部則強調，

２０２２年特別國債是２００７年特別國債的等額滾動發行，仍與原有資產負債相對應，不會增

加財政赤字。有分析指，中國要得到全國人大的批准才可以增發財政債務，所以今次特別國債發

行只是到期續作而非放水。

人民銀行今日進行２０億元７天期逆回購，連續第七日進行２０億元逆回購，全日完全對沖

到期量。公開市場本周將有１００億元逆回購到期，其中周一至周五逆回購均到期２０億元，另

外周四（１５日）還將有５０００億元ＭＬＦ到期。

內地新冠疫情連續第１４日回落，昨日全國新增本土確診及無症狀感染合計８６２６宗，按

日再減１９％，並創下逾一個月新低。從別國經驗看，放寬防疫措施應讓感染個案劇增，但這沒

有反映在中國的疫情數據上，分析指可能與中國不再強制進行核酸檢測、民眾缺乏上報確診的動

機有關，綜合內地媒體及網上片段，多地發熱門診均告爆滿，有四川診所醫生表示現在求診的病

人數目是平時的三倍。（ｅｙ）



