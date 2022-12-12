《經濟通通訊社１２日專訊》Ａ場上周經歷升浪後，今日隨內房及金融股而回調，滬綜指半

日跌０﹒６３％，報３１８６﹒６３點，深成指跌０﹒６２％，創業板指跌０﹒４４％。兩市半

日成交５９４６億元（人民幣．下同），較上日（９日）同時段成交增長７％，惟留意陸股通今

早淨流出超過４２億元。

內地新冠疫情連續第１４日回落，昨日全國新增本土確診及無症狀感染合計８６２６宗，按

日再減１９％，並創下逾一個月新低。從別國經驗看，放寬防疫措施應讓感染奧密克戎變種病毒

個案劇增，但這沒有反映在中國的疫情數據上，分析指可能與中國不再強制進行核酸檢測、民眾

缺乏上報確診的動機有關，綜合內地媒體及網上片段，多地發熱門診均告爆滿，有四川診所醫生

表示現在求診的病人數目是平時的三倍。



＊地產股踏高再踩空＊



內房股急漲行情過後，新城發展（０１０３０）宣布大幅度折讓配股融資「抽水」，加上碧

桂園服務（０６０９８）及旭輝永升服務（０１９９５）兩隻物管股遭大股東減持，打擊市場信

心，並波及Ａ場內房。大悅城（深：００００３１）今早暴跌９﹒６％，濱江集團

（深：００２２４４）挫６﹒８％，新城控股（滬：６０１１５５）跌５﹒４％，華發股份

（滬：６００３２５）跌５％，萬科Ａ（深：０００００２）插４﹒８％，保利發展

（滬：６０００４８）跌４﹒４％，金地集團（滬：６００３８３）跌３﹒７％。

保險股急挫，中國太保（滬：６０１６０１）跌４﹒１％，新華保險（滬：６０１３３６）

跌４％，中國人壽（滬：６０１６２８）、中國平安（滬：６０１３１８）跌２﹒３％；四大行

全跌建設銀行（滬：６０１９３９）跌１﹒１％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌０﹒４％，

中國銀行（滬：６０１９８８）跌０﹒３％，工商銀行（滬：６０１３９８）跌０﹒２％。



＊銀泰黃金委身國資，復牌股價挫＊



銀泰黃金（深：０００９７５）公告，實控人沈國軍及控股股東中國銀泰中國銀泰擬將公司

合共２０﹒９％持股轉讓給山東黃金（滬：６００５４７），標的股份轉讓價款不高於１３０億

元。交易完成後，山東黃金將控股銀泰黃金，銀泰黃金實控人變更為山東省國資委，變身國企。

不過，銀泰黃金今早復牌股價跌７﹒２％，報１２﹒１５元，山東黃金挫５﹒５％，報

１９﹒４６元。（ｅｙ）

