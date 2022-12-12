《經濟通通訊社１２日專訊》市場對中國重新開放的樂觀情緒消退，同時對防控措施放鬆後

經濟復甦信心也較弱，Ａ場上周經歷升浪後，今日隨內房及金融股而回調，加上外資流出，滬綜

指全日跌０﹒８７％，報３１７９﹒０４點，為一周新低，深成指跌０﹒８９％，創業板指跌

０﹒７９％。兩市全日成交９０９８億元（人民幣．下同），按日減少９﹒８％，陸股通全日淨

流出超過４３億元。

內地新冠疫情連續第１４日回落，昨日全國新增本土確診及無症狀感染合計８６２６宗，按

日再減１９％，並創下逾一個月新低。從別國經驗看，放寬防疫措施應讓感染奧密克戎變種病毒

個案劇增，但這沒有反映在中國的疫情數據上，分析指可能與中國不再強制進行核酸檢測、民眾

缺乏上報確診的動機有關，綜合內地媒體及網上片段，多地發熱門診均告爆滿，有四川診所醫生

表示現在求診的病人數目是平時的三倍。

防疫措施轉向持續。通信行程卡微信公眾號公告，根據國務院聯防聯控機制綜合組有關要求

，有關服務將於明日０時起正式下線；另據廣州本地媒體報道，廣州計劃於今日關閉一批方艙醫

院，另外部分方艙轉為亞定點收治醫院。



＊地產股急崩，三大金融板塊全跌＊



內房股急漲行情過後，新城發展（０１０３０）宣布大幅度折讓配股融資「抽水」，加上碧

桂園服務（０６０９８）及旭輝永升服務（０１９９５）兩隻物管股遭大股東減持，打擊市場信

心，並波及Ａ場內房。大悅城（深：００００３１）、萬通發展（滬：６００２４６）跌停，濱

江集團（深：００２２４４）挫６﹒９％，新城控股（滬：６０１１５５）跌６％，華發股份

（滬：６００３２５）跌５﹒１％，萬科Ａ（深：０００００２）插４﹒９％，金地集團

（滬：６００３８３）跌４﹒７％，保利發展（滬：６０００４８）跌４﹒３％。

保險股急挫，中國太保（滬：６０１６０１）跌４﹒９％，新華保險（滬：６０１３３６）

跌４﹒４％，中國平安（滬：６０１３１８）跌３％，中國人壽（滬：６０１６２８）跌

２﹒４％；四大行全跌，建設銀行（滬：６０１９３９）跌１﹒１％，農業銀行

（滬：６０１２８８）、中國銀行（滬：６０１９８８）跌１％，工商銀行

（滬：６０１３９８）跌０﹒７％。

券商股全跌，中金公司（滬：６０１９９５）跌４﹒２％，光大證券（滬：６０１７８８）

跌３﹒４％，廣發証券（深：０００７７６）走低２﹒９％，中國銀河（滬：６０１８８１）跌

２﹒８％，申萬宏源（深：０００１６６）跌２﹒２％，中信証券（滬：６０００３０）、中信

建投（滬：６０１０６６）跌１﹒９％。



＊新華製藥四連漲停，特斯拉概念走低＊



內地出現囤藥潮，甚至有人在香港藥房「搶藥」，醫藥股拉漲。化學原料藥和制劑生產商新

華製藥（深：０００７５６）連續第四個交易日漲停，報３５﹒８９元。新華製藥在深交所互動

易平台表示，公司正積極配合國家防疫政策有關要求，生產車間多條智能化生產線開足馬力，加

班加點生產布洛芬片、維生素Ｃ片等市場急需藥品，全力保障市場供應。

有傳上海特斯拉超級工廠可能於本月最後一周減少甚至暫停旗下最新車型Ｍｏｄｅｌ Ｙ的

生產，滬深特斯拉概念股走低，精研科技（深：３００７０９）挫６﹒６％，勝利精密

（深：００２４２６）跌４﹒３％，中熔電氣（深：３０１０３１）跌４﹒１％，南玻Ａ

（深：００００１２）、騰龍股份（滬：６０３１５８）跌３﹒７％，寧德時代

（深：３００７５０）跌２﹒４％，天齊鋰業（深：００２４６６）跌２﹒３％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９５３﹒４４ －１﹒１２

上證綜合指數 ３１７９﹒０４ －０﹒８７ ３９４９﹒２０

深證綜合指數 ２０６１﹒８７ －０﹒６７ ５１４８﹒６２

上證Ｂ股指數 ２９０﹒９２ －０﹒２２ １﹒３９

深證Ｂ股指數 １１５６﹒６６ －０﹒５７ ０﹒５８

上證１８０指數 ８４０７﹒３３ －１﹒１４

上證３８０指數 ５８２６﹒０８ －０﹒６１

深證成份指數 １１３９９﹒１３ －０﹒８９

中小創新指數 ２３８４﹒３３ －０﹒０４

深圳創業板指數 ２４０１﹒５２ －０﹒７９

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