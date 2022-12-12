《經濟通通訊社１２日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒８９％，報８４２８﹒５３點，上

證３８０指數半日跌０﹒４２％，報５８３７﹒１６點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５４９﹒３億元，賣盤超買盤，淨

流出２９﹒３億元。

地產股大幅回吐，半日領跌大市，萬通發展（滬：６００２４６）跌停，首開股份

（滬：６００３７６）跌６％，新城控股（滬：６０１１５５）跌５﹒４％，保利發展

（滬：６０００４８）跌４﹒４％。

有傳上海特斯拉超級工廠可能於本月最後一周減少甚至暫停旗下最新車型Ｍｏｄｅｌ Ｙ的

生產，特斯拉概念股走低，騰龍股份（滬：６０３１５８）跌３﹒３％，正泰電器

（滬：６０１８７７）跌２﹒８％，華峰鋁業（滬：６０１７０２）跌２﹒１％。

在嚴密防控三年後，中國終於踏上全民免疫之路，惹將更快全面「復常」的憧憬。航班管家

數據顯示，上周全國民航執行客運航班量超３﹒７萬架次，日均航班量５３１８架次，環比上周

上升６２﹒６％，Ａ場民航股受資金追捧，春秋航空（滬：６０１０２１）大漲８﹒８％，南方

航空（滬：６０００２９）升３﹒５％，中國國航（滬：６０１１１１）升３％。旅遊股同漲，

中青旅（滬：６００１３８）、中國中免（滬：６０１８８８）升逾１％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｄｗ）

