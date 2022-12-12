《經濟通通訊社１２日專訊》上證１８０指數今日收跌１﹒１４％，報８４０７﹒３３點，
上證３８０指數收跌０﹒６１％，報５８２６﹒０８點。地產、金融板塊領跌。
地產股急跌，新城控股（滬：６０１１５５）插６％，華發股份（滬：６００３２５）跌半
成，華夏幸福（滬：６００３４０）、金地集團（滬：６００３８３）跌近５％；連累家具家品
股同挫，顧家家居（滬：６０３８１６）挫８％，歐派家居（滬：６０３８３３）、喜臨門
（滬：６０３００８）、夢百合（滬：６０３３１３）均跌逾４％。
金融板塊亦疲弱，保險股集體下挫，中國太保（滬：６０１６０１）挫４﹒９％，新華保險
（滬：６０１３３６）跌４﹒４％，中國平安（滬：６０１３１８）跌３％，中國人壽
（滬：６０１６２８）跌２﹒４％。
國家統計局公告，今年中國夏糧、早稻和秋糧產量的總和達６８６５３萬噸（１３７３１億
斤），按年增加０﹒５％，創下新高。這也是糧食總產量連續８年保持在１﹒３萬億斤以上。種
植板塊逆市向上，天馬科技（滬：６０３６６８）漲４﹒０８％，敦煌種業
（滬：６００３５４）升４﹒２％，農發種業（滬：６００３１３）升２％。
滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｄｗ）
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