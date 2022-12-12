《經濟通通訊社１２日專訊》深證成指收跌０﹒８９％，報１１３９９﹒１３點，深證中小

創新指數收跌０﹒０４％，報２３８４﹒３３點。

內地疫情升溫，國家中醫藥管理局發布《新冠病毒感染者居家中醫藥干預指引》，分別對成

人、兒童和特殊人群感染新冠病毒提出了相應的中成藥治療給藥方案，並公布預防、康復用藥方

案。多家Ａ股上市藥企產品被列入方案。中藥股全天強勢，上海凱寶（深：３０００３９）升兩

成漲停，貴州百靈（深：００２４２４）、盤龍藥業（深：００２８６４）升一成漲停。

通信行程卡服務即將下線，意味著繼取消乘坐飛機和火車核酸證明後，另一跨市跨省出游限

制也正式取消。民航、旅遊板塊均拉升，華夏航空（深：００２９２８）升４﹒１％，眾信旅遊

（深：００２７０７）升１﹒２％。

２０２２中國信息通信大會開幕式１１日在成都舉行，工信部副部長張雲明表示，要深化行

業應用創新，進一步做強做優做大數字經濟。數字經濟概念午後走高，易華錄

（深：３００２１２）升１０﹒２７％，太極股份（深：００２３６８）漲停，神州數碼

（深：００００３４）漲５﹒７％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｄｗ）

