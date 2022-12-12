《經濟通通訊社１２日專訊》深證成指半日跌０﹒６２％，報１１４３０﹒３４點，深證中

小創新指數半日升０﹒０２％，報２３８５﹒６４點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３１﹒８６億元，賣盤超買盤，

淨流出１１﹒８６億元。

內地在放寬防疫措施後疫情升溫，包括浙江等多地開展「全民戴口罩」行動。一些地區在通

告中提到，對因不佩戴口罩，造成疫情傳播擴散或者其他嚴重後果的，將依法追究相關責任。口

罩股造好，漢王科技（深：００２３６２）、道恩股份（深：００２８３８）升一成漲停，翰宇

藥業（深：３００１９９）升１１﹒４％，康芝藥業（深：３０００８６）升９﹒１％，

國家中醫藥管理局１０日發布《新冠病毒感染者居家中醫藥干預指引》，指引分別對成人、

兒童和特殊人群感染新冠病毒提出了相應的中成藥治療給藥方案，中藥股開盤集體飆升，上海凱

寶（深：３０００３９）飆１４﹒３％，精華製藥（深：００２３４９）、貴州百靈

（深：００２４２４）、盤龍藥業（深：００２８６４）漲停。

國家互聯網信息辦公室等三部門１１日聯合發文，加強互聯網信息服務深度合成管理，要求

不得利用深度合成服務從事法律、行政法規禁止的活動，該規定自２０２３年１月１０日起施行

。互聯網板塊分化，焦點科技（深：００２３１５）跌８％，游族網路（深：００２１７４）跌

５﹒４％；不過浙江富潤（滬：６０００７０）漲停，人民網（滬：６０３０００）升６﹒６％

。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｄｗ）

