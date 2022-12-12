《經濟通通訊社１２日專訊》內地新冠疫情連續第１４日回落，昨日全國新增本土確診及無

症狀感染合計８６２６宗，按日再減１９％，並創下逾一個月新低。從別國經驗看，放寬防疫措

施應讓感染個案劇增，但這沒有反映在中國的疫情數據上，分析指可能與中國不再強制進行核酸

檢測、民眾缺乏上報確診的動機有關。國家傳染病醫學中心主任張文宏在內地媒體撰文指，本次

疫情高峰可能會在一個月內到來。

在嚴密防控三年後，中國終於踏上全民免疫之路，惹將更快全面「復常」的憧憬。Ａ場民航

股受資金追捧，春秋航空（滬：６０１０２１）、華夏航空（深：００２９２８）飆逾６％，南

方航空（滬：６０００２９）、國航（滬：６０１１１１）、吉祥航空（滬：６０３８８５）彈

超３％，東航（滬：６００１１５）亦漲２﹒５％。

旅遊股亦活躍，眾信旅遊（深：００２７０７）彈４﹒８％，嶺南控股

（深：０００５２４）、中青旅（滬：６００１３８）、中國中免（滬：６０１８８８）、西域

旅遊（深：３００８５９）等亦漲超２％。

航班管家數據顯示，２０２２年第４９周（１２﹒５－１２﹒１１）全國民航執行客運航班

量超３﹒７萬架次，日均航班量５３１８架次，環比上周上升６２﹒６％，同比２０２１年下降

３５﹒７％，同比２０１９年下降６２﹒３％，航班執飛率為３６﹒１％。其中，１２月１１日

（周日）航班量７３６４架次，恢復至２０１９年的５３﹒８％。此外，去哪兒數據顯示，自

１２月７日以來，春運期間（２０２３年１月７日－２１日）機票預訂量大幅增長，比一周前增

長近８﹒５倍。（ｗｌ）

