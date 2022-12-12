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AH股新聞

12/12/2022 10:24

《Ａ股焦點》互聯網股各別走，網信辦加強信息服務深度合成管理

　　《經濟通通訊社１２日專訊》國家互聯網信息辦公室等三部門周日晚（１１日）聯合發文，
加強互聯網信息服務深度合成管理，要求不得利用深度合成服務從事法律、行政法規禁止的活動
，該規定自２０２３年１月１０日起施行。刊登在網信辦網站的新聞稿顯示，深度合成服務提供
者和技術支持者加強訓練數據管理和技術管理，保障數據安全，不得非法處理個人信息，定期審
核、評估、驗證算法機制機理。
　　Ａ場互聯網股走勢各別，焦點科技（深：００２３１５）瀉８﹒３％，遊族網絡
（深：００２１７４）、生意寶（深：００２０９５）、吉宏股份（深：００２８０３）挫逾半
成，三六五網（深：３００２９５）、天娛數科（深：００２３５４）等大跌逾３％；不過，浙
江富潤（滬：６０００７０）仍漲停，人民網（滬：６０３０００）、上海鋼聯
（深：３００２２６）、卓創資訊（深：３０１２９９）亦彈超４％。
　　網信辦表示，深度合成服務提供者對使用其服務生成或編輯的信息內容，應當添加不影響使
用的標識。提供智能對話、合成人聲、人臉生成、沉浸式擬真場景等生成或者顯著改變信息內容
功能的服務的，應當進行顯著標識，避免公眾混淆或者誤認。任何組織和個人不得採用技術手段
刪除、篡改、隱匿相關標識。（ｗｌ）

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