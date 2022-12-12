《經濟通通訊社１２日專訊》中國國家主席習近平上周開展沙特之行，與多個海灣阿拉伯國

家元首會面，並召開了首屆中阿峰會，會後聲明提到阿聯酋與伊朗之間的領土糾紛，指中國及海

灣合作委員會成員國均支持根據國際法準則進行雙邊談判，和平解決阿布穆薩島、大通布島及小

通布島的爭議，引發了伊朗當局的不滿。

伊朗外交部官員上周六（１０日）在德黑蘭召見中國駐伊朗大使常華，就該份聯合聲明涉及

阿聯酋與伊朗之間三個有爭議島嶼向中方表達強烈不滿。伊朗外長阿卜杜拉希揚在推特上貼文指

出，三島是伊朗純粹領土不可分割的部分，德黑蘭當局會毫不猶豫地捍衛領土完整。



＊油氣人民幣結算議題，沙特當局無表態＊



習近平訪問沙特期間，中沙兩國簽署了多項協議，並及同意每兩年舉行一次元首會晤，但對

於中方提到的油氣貿易人民幣結算，則不見實際協議達成，沙特及中東各產油國亦未有就此事表

態。沙特外交大臣在中阿峰會結束後被問及相關情況時，表示沒有補充。

此前外媒報道，沙特阿拉伯與中國積極談判，以人民幣對向中國出售的部分石油定價，若協

議落實則將被視為人民幣國際化的重要一步。（ｅｙ）（ｚｚ）

