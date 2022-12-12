《經濟通通訊社１２日專訊》中國信託業協會公布，截至２０２２年３季度末，信託資產規

模餘額為２１﹒０７萬億元（人民幣．下同），同比增加０﹒６３萬億元，增幅為３﹒０８％；

環比略降３５６﹒３億元，降幅０﹒１７％；與２０２１年末規模餘額相比，增加０﹒５２億元

，增幅２﹒５５％；與２０１７年末的歷史峰值相比，行業管理的信託資產規模下降幅度收窄至

１９﹒７１％。

今年三季度，行業集合資金信託持續增長，管理財產信託重回增長通道，單一資金信託持續

下降。其中，集合資金信託３季度末規模為１０﹒９４萬億元，同比增長０﹒３８萬億元，增幅

３﹒６３％；環比增長１﹒９９％；較２０２１年末增長０﹒３５億元，增幅３﹒２９％；佔比

達到５１﹒９％，同比上升０﹒２８個百分點。

管理財產信託規模為６﹒０６萬億元，同比增長１﹒２９萬億元，增幅２７﹒０１％；環比

下降３﹒１６％；較２０２１年末增長０﹒５２萬億元，增幅９﹒３％；佔比為２８﹒７５％，

同比上升５﹒４２個百分點。單一資金信託規模為４﹒０８萬億元，同比下降１﹒０４萬億元，

降幅２０﹒３５％；環比下降１﹒２５％；較２０２１年末下降０﹒３４萬億元，降幅

７﹒６９％；佔比為１９﹒３５％，同比下降５﹒６９個百分點。（ｗｌ）

