《經濟通通訊社１２日專訊》內地持續放寬檢疫措施，加上國際重量級大片《阿凡達２》上

映，久旱逢甘霖，冰封多時的電影行業終見復甦跡象。據內媒《第一財經》報道，截至１２月

１０號１８點，《阿凡達２》的預售總票房已突破１億元（人民幣．下同）大關。據悉，作為《

阿凡達２》的發行和放映方，中國電影（滬：６００９７７）除共享１５﹒５％的分成及

２﹒５％的中數代理費之外，還將從５７％的可分帳票房中分一杯羹。

近期，萬達電影（深：００２７３９）和中影ＣＩＮＩＴＹ達成戰略合作，增建１００個

ＣＩＮＩＴＹ影廳。報道引述中國電影的工作人員表示，《阿凡達２》上映前大概能改建升級約

３０個ＣＩＮＩＴＹ影廳，相關影廳播放《阿凡達２》後公司將有相應的分成，但要等明年電影

下映後才能確認分成收入，因此不會體現在今年的業績中。

中國電影隨市偏軟，現跌２﹒２％，報１３﹒９４元；萬達電影亦軟１％，現報１４﹒７６

元。

此外，貓眼專業版營業看板顯示，截至１２月１１日２４時，全國營業影院９２３０家，全

國影院營業率達７４﹒２３％，全國影院線上客流已恢復至去年同期６２％。中金公司最新研報

表示，電影行業將在渠道和內容恢復下進一步實現復蘇。惟Ａ場電影股普遍造淡，博納影業

（深：００１３３０）瀉３％，華誼兄弟（深：３０００２７）、中視傳媒

（滬：６０００８８）、光線傳媒（深：３００２５１）等均低水逾２％。（ｗｌ）

