《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，１１月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額２６４﹒７

萬億元（人民幣．下同） ，同比增長１２﹒４％，增速分別比上月末和上年同期高０﹒６個和

３﹒９個百分點，顯著高於市場預期的增１１﹒７％。１１月份，人民幣貸款增加１﹒２１萬億

元，同比少增５９６億元，環比多增５９４８億元或９６﹒７％，仍少於市場預期的增１﹒３５

萬億元。當月，社會融資規模增量為１﹒９９萬億元，比上年同期少６１０９億元，環比１０月

的９０７９億元大增１﹒１９倍，但仍低於預期的２﹒１萬億元。

光大保德信基金宏觀研究員王天雄認為，１１月社融其實和預期差別不大，同比小幅收縮。

除債券收益率抬升導致企業債快速收縮，居民信貸受地產銷售影響仍弱外，企業中長期貸款則在

ＰＳＬ、政策性開發工具等支撐下偏強，是近幾個月社融的支撐項。

至於本月偏高的Ｍ２同比增速，應該主要反應了財政部門對實體的支撐，通過財政支出來穩

定企業和居民的現金流，會形成Ｍ２的投放，但不會形成社融，Ｍ２這個增速也反應出當前流動

性環境是比較寬裕的。

對於明年，該機構認為穩增長壓力還存在，財政和貨幣還是偏擴張的狀態，整體流動性環境

也會比較好。這些流動性結合疫情放開後消費場景的重現，有助於國內經濟的復甦。另一方面這

些流動性也是潛在的權益資產購買資金，對於權益的估值是利好的。（ｗｌ）

