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AH股新聞

12/12/2022 09:07

【新冠肺炎】內地多家醫院人滿為患，專家稱疫情一個月內或現高峰

　　《經濟通通訊社１２日專訊》內地公布優化防疫措施後，新增感染數字持續減少。儘管官方
數據顯示疫情降溫，但多地醫院發熱門診卻出現「大排長龍」情況。
　　隨著社會面管控逐步放開，北京疫情來勢洶洶，近日北京市急救熱線呼叫量大增，由平時約
５０００增至逾３萬通，當地急救中心表示，當前救護車等急救資源十分緊張，呼籲新冠無症狀
及輕症患者勿撥打１２０，為急危重症患者留出急救熱線通道。
　　另有北京市民指，朝陽醫院已不勝負荷，排發燒門診的隊伍長逾一公里，被迫停診，門口醫
生勸輕症患者回家，稱醫院裏邊都是上呼吸機的重病患者。內媒報道，上海各醫院則嚴陣以待，
做好分流措施應對大量感染者出現。
　
＊四川達州市發燒病人「圍爐」輸液＊
　
　　突然防疫鬆綁導致全國多地醫院人滿為患，四川省達州市傳出發燒病人「圍爐」輸液，引發
恐慌。有醫生表示，就診的患者大部分不需要留院治療，建議沒有基礎病、症狀不嚴重的年輕患
者可以先在家中服藥觀察。
　　在湖北省武漢市某醫院發熱門診前，有患病市民冒住寒風，排起長龍，從診室一直排到了停
車場，只求能盡快看病。有排隊民眾感嘆，「放開（防疫）後，全部是發燒的」。
　　有武漢某三甲醫院急診科醫生指，有患者到醫院時體溫正常，卻在候診時突然出現發熱情況
，核酸查出染疫，呼籲病況較輕的民眾毋須急於求診，否則醫院將更容易成為疫情擴散的「放大
器」。
　
＊專家：料一個月達疫情高峰＊
　
　　國家傳染病醫學中心主任張文宏在內地媒體撰文指，現在開始，內地有基礎疾病的陽性病人
會逐漸增多，本次疫情高峰可能會在一個月內到來，要整體渡過這次疫情，可能需要３至６個月
，醫護人員要做好思想準備，只要熬過最近一個月，下個月壓力會逐步降低。
　　本身是上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任的張文宏表示，今天應對疫情，跟武漢時期和
「上海保衛戰」時期完全不同，不在醫院感染，下次在外面吃飯時也會被感染，否則回家時可能
也會被家人感染。目前已經不做常規核酸檢測，感染速度會非常快，因此社區感染可能性會更大

　　復旦大學附屬中山醫院重症醫學科主任鍾鳴接受表示，預期疫情一個月內會達到高峰。現階
段對重症治療方案已很明確，要解決的是「管理」層面問題，即一旦有大量病人，醫療資源是否
能容納。（ｃａ）

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