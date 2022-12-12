《經濟通通訊社１２日專訊》上周五（９日）恒指高開３４點，報１９４８４點。最高升
４７６點報１９９２６點，最低跌４５點報１９４０４點。恒指收報１９９００點，升４５０點
或２﹒３２％。
北水全日淨流入７﹒４１億元，上日淨流出４﹒２４億元。北水淨買入最多的個股依次是美
團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、香港交易所（００３８８）；淨賣出最多的依次
是盈富基金（０２８００）、中國移動（００９４１）、碧桂園（０２００７）。
主板成交１９９４﹒４７億元增加２４﹒１％。其中港股通成交７２３﹒２億元，佔總成交
３６﹒３％。
美團升５﹒７２％報１８８﹒５元，北水淨買入２０﹒１億元；騰訊控股升２﹒５８％報
３２５﹒６元，北水淨買入８﹒１億元；香港交易所升３﹒０４％報３４５﹒８元，北水淨買入
４﹒２億元。
盈富基金升２﹒２５％報２０元，北水淨賣出１５﹒６億元；中國移動升０﹒４９％報
５１﹒６５元，北水淨賣出８﹒４億元；碧桂園升８﹒５１％報３﹒０６元，北水淨賣出１﹒７
億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） ２０﹒１１
騰訊控股 （００７００） ８﹒０８
香港交易所 （００３８８） ４﹒１７
阿里健康 （００２４１） １﹒６６
碧桂園服務 （０６０９８） ０﹒５３
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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盈富基金 （０２８００） －１５﹒６３
中國移動 （００９４１） －８﹒４４
碧桂園 （０２００７） －１﹒７０
比亞迪股份 （０１２１１） －０﹒１９
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