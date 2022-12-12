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AH股新聞

12/12/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒４１億元，買美團沽盈富

　　《經濟通通訊社１２日專訊》上周五（９日）恒指高開３４點，報１９４８４點。最高升
４７６點報１９９２６點，最低跌４５點報１９４０４點。恒指收報１９９００點，升４５０點
或２﹒３２％。
　　北水全日淨流入７﹒４１億元，上日淨流出４﹒２４億元。北水淨買入最多的個股依次是美
團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、香港交易所（００３８８）；淨賣出最多的依次
是盈富基金（０２８００）、中國移動（００９４１）、碧桂園（０２００７）。
　　主板成交１９９４﹒４７億元增加２４﹒１％。其中港股通成交７２３﹒２億元，佔總成交
３６﹒３％。
　　美團升５﹒７２％報１８８﹒５元，北水淨買入２０﹒１億元；騰訊控股升２﹒５８％報
３２５﹒６元，北水淨買入８﹒１億元；香港交易所升３﹒０４％報３４５﹒８元，北水淨買入
４﹒２億元。
　　盈富基金升２﹒２５％報２０元，北水淨賣出１５﹒６億元；中國移動升０﹒４９％報
５１﹒６５元，北水淨賣出８﹒４億元；碧桂園升８﹒５１％報３﹒０６元，北水淨賣出１﹒７
億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　２０﹒１１
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　　８﹒０８
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　　４﹒１７
　　阿里健康　　（００２４１）　　　　　　１﹒６６
　　碧桂園服務　（０６０９８）　　　　　　０﹒５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　（０２８００）　　　　－１５﹒６３
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　－８﹒４４
　　碧桂園　　　（０２００７）　　　　　－１﹒７０
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　－０﹒１９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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