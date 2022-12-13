《經濟通通訊社１３日專訊》人行數據顯示，１１月中國新增貸款１﹒２１萬億元（人民幣

．下同），同比少增５９６億元；社會融資規模增量為１﹒９９萬億元，比去年同期少６１０９

億元。整體來看，１１月新增信貸、社融增量規模較１０月有所改善，但仍低於市場預期。

１１月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額２６４﹒７萬億元，同比增長１２﹒４％，增速分別比

１０月末和去年同期高０﹒６個和３﹒９個百分點，並創下自２０１６年４月以來的最高值。

開源證券最新發布的報告分析，１１月信貸環比回暖，同比小幅下降，結構上企業強、居民

弱，票據融資回落，主要是１１月國內多城市疫情散發，居民消費和投資意願受到影響。居民購

房需求疲弱，一、二線城市地產銷售面積同比繼續下行，拖累中長期信貸。而企業端的信貸增長

主要得益於金融機構對基建、製造業、科技等領域的大力支持。此外，人行全面降準釋放流動性

支持房地產、基建等領域企業，故信貸較１０月有所回升。

從社融來看，企業債券、人民幣信貸、政府債券為主要的拖累項。貸款端，穩增長相關支持

政策推動企業中長貸高增，其餘均弱，體現居民消費和投資需求不振。企業債券回落可能與１１

月債券市場波動有關。

開源證券認為，年內社融增速預計繼續回落。展望２０２３年，隨著防疫不斷優化，經濟復

甦動能加大，預計寬信用將持續，繼續支持基建、制造業，托底地產，多重因素拉動實體經濟融

資需求回暖，同時結構性貨幣政策、准財政等繼續擔任寬信用主力，預計２０２３年社融增速可

能前低後高，全年增速為１１％左右。貨幣端，預計短期貨幣將維持寬鬆，降準之後可能有降息

，但流動性可能在２０２３年二季度後逐漸收斂。（ｌｃ）

