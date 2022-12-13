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AH股新聞

13/12/2022 17:42

【北水炒Ｄ乜】淨流入１６﹒６１億元，買美團沽恒生國指

　　《經濟通通訊社１３日專訊》今日恒指低開５點，報１９４５８點。最高升２４４點報
１９７０７點，最低跌８１點報１９３８２點。恒指收報１９５９６點，升１３２點或
０﹒６８％。
　　北水全日淨流入１６﹒６１億元，減少７３﹒９％。北水淨買入最多的個股依次是美團
（０３６９０）、華虹半導體（０１３４７）、比亞迪股份（０１２１１）；淨賣出最多的依次
是恒生中國企業（０２８２８）、騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）。
　　主板成交１２４０﹒８８億元減少２１﹒８％。其中港股通成交４２６﹒１億元，佔總成交
３４﹒３％。
　　美團升２﹒０５％報１７９元，北水淨買入３﹒５億元；華虹半導體升１７﹒４２％報３１
元，北水淨買入２﹒６億元；比亞迪股份跌０﹒３８％報２１０﹒４元，北水淨買入２﹒２億元

　　恒生中國企業升０﹒６３％報６７﹒４元，北水淨賣出６﹒１億元；騰訊控股升０﹒２５％
報３１８﹒４元，北水淨賣出２﹒５億元；中國移動升０﹒１９％報５１﹒４５元，北水淨賣出
１﹒５億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　　　（０３６９０）　　　　　　３﹒５３
　　華虹半導體　　　　（０１３４７）　　　　　　２﹒６１
　　比亞迪股份　　　　（０１２１１）　　　　　　２﹒２４
　　快手　　　　　　　（０１０２４）　　　　　　１﹒３８
　　山東新華製藥股份　（００７１９）　　　　　　１﹒２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　－６﹒１３
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　－２﹒５１
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－１﹒４７
　　阿里健康　　　（００２４１）　　　　　－０﹒５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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