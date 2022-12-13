《經濟通通訊１３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：





《中國證券報》



扎實做好非物質文化遺產的系統性保護

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國家主席習近平近日對非物質文化遺產保護工作作出重要指示強調，要扎實做好非物質文化遺產

的系統性保護，更好滿足人民日益增長的精神文化需求，推進文化自信自強。



信貸支持有力，經濟增長預期改善

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人行昨日公布，１１月中國人民幣貸款增加１﹒２１萬億元（人民幣．下同），同比少增５９６

億元。專家表示，隨著穩經濟一攬子政策和接續措施落地見效，重點基建項目、小微民營企業等

重點領域的信貸支持力度明顯增強，寬信用政策效果正逐步顯現。



中國石化上市以來首次實施股份回購

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中國石化日前發布公告稱，斥資１８﹒８８億元回購４﹒４２億股Ａ股股份。這是中國石化上市

以來首次實施股份回購，其成為以提升企業價值、維護股東權益為目的，在Ａ股、Ｈ股兩個市場

同時實施股份回購的首家大型央企上市公司。





《上海證券報》



全國糧食增產豐收

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國家統計局１２日發布的數據顯示，２０２２年全國糧食總產量６﹒８７億噸（１３７３１億斤

），比２０２１年增加３６８萬噸（７４億斤），增長０﹒５％，糧食產量連續８年穩定在

１﹒３萬億斤以上。



人行公開市場全額買斷７５００億元特別國債

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在１２月１２日財政部以２﹒４８％利率發行７５００億元特別國債後，人行同日通過買斷交易

全額買入。分析認為，特別國債的續發充分體現了財政貨幣政策的積極聯動效應，確保財政貨幣

政策曲張有度、發力精準有效。



地方多措並舉激發市場活力

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隨著疫情防控措施不斷優化，居民的出行服務、線下餐飲等消費需求得到釋放。當下正值歲末消

費旺季，不少地方政府發放上億元消費券刺激居民消費熱情，汽車、家電、文旅等各領域促消費

的活動也火熱開展，消費市場活力漸顯。





《證券時報》



１１月Ｍ２增速創６年新高

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人行昨日公布的數據顯示，１１月中國人民幣貸款增加１﹒２１萬億元，同比少增５９６億元；

社會融資規模增量為１﹒９９萬億元，比去年同期少６１０９億元。整體來看，１１月中國新增

信貸、社融增量規模較１０月有所改善，但仍低於市場預期。



全國糧食總產量再創新高

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國家統計局１２日發布關於２０２２年糧食產量數據的公告。根據對全國３１個省（區、市）的

調查，２０２２年，全國夏糧、早稻和秋糧產量的總和達１３７３１億斤，比上年增加７４億斤

，增長０﹒５％，創下新高。



穩崗位增就業，築牢民生之本

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根據相關部門測算，２０２３屆高校畢業生規模預計１１５８萬人，比上年增加８２萬人，再創

新高。這意味著２０２３年穩就業任務將更加艱巨，就業壓力不可小覷，需要持續破解就業難點

，挖掘穩就業擴就業的潛力。（ｌｃ）

