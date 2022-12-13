《鍾之日記》１２月１３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



中港傳最快明年１月上旬恢復通關，有資料指中港兩地高鐵已有最新列車時間表安排。加上

安心出行正式取消，香江魚缸上日吐４３７點後，今早止跌回升，反彈逾百點。

恒指低開５點，報１９４５８，甫開曾跌８１點，低見１９３８２，之後止跌回升，最多倒

升２４４點，高見１９７０７，臨近午市卻升幅削逾半。午後在上午波幅內走，收市升１３２點

或０﹒６８％，報１９５９６。國指收報６６５４，升０﹒４％；科指收報４２２３，升

０﹒７３％。

由於月底係聖誕節及新年長假期，資金變得審慎保守，成交額縮水至只有１２４０﹒８８億

元，為本月以來最少。

內房股逆市回吐，富力（０２７７７）稱聯合創始人張力案，對公司業務營運沒重大不利影

響，但仍連跌２日，全日插１１﹒５％；德信（０２０１９）折讓兩成配股，重創１６﹒４％



＊滬指兩連跌＊



受企業短期貸款及居民貸款乏力拖累，１１月新增信貸社融數據盡管環比急漲，但仍然弱過

預期，滬深股市今早氣氛偏弱，半導體受美國封鎖因素利淡，加上此前連漲的醫藥股回調，盡管

消費板塊強勢，但滬綜指全日收跌０﹒０９％，連續第二日走低，報３１７６﹒３３點，深成指

跌０﹒６６％，創業板指更跌１﹒０５％。

注意滬深交投轉弱，兩市全日成交８１６４億元人民幣，按日減少１０﹒３％，是半個月以

來成交新低，陸股通今日淨流出９﹒５億元人民幣。

專家解讀內地最新金融數據指，影子銀行的擴張幫助穩定了１１月信貸增長和貨幣供應量增

速，顯示政府對特定房企的支持態度，然而從住戶中長貸和公司債來看，真正的信貸需求仍然疲

軟；亦有機構認為，穩增長壓力還存在，財政和貨幣還是偏擴張的狀態，整體流動性環境也會比

較好，有助國內經濟復甦，亦利好權益估值。



＊美建晶片供應鏈屏障，中企落力炒故事＊



外電《彭博》引述消息人士透露，日本和荷蘭原則上同意與美國一道加強對中國出口先進晶

片製造機械的限制措施，兩國或於未來幾周宣布，將部分採納美國１０月推出的大規模對華限制

措施，包括禁止出售能夠製造１４納米或更先進晶片的機械。若消息屬實，則日本的東京威力科

創和荷蘭光刻機巨頭ＡＳＭＬ將加入限制向中國供貨的行列，連同美國的應用材料、Ｌａｍ

Ｒｅｓｅａｒｃｈ及ＫＬＡ，美國將建成一個封鎖中國半導體產業全面升級的屏障，幾乎完全堵

死中國購買先進晶片製造設備的渠道。

據《路透》最新引述三位消息人士透露，中國正在制定一項規模逾１萬億元的半導體產業扶

持計劃，是為對抗美國旨在減緩中國技術進步所作出的舉措。高端晶片要完成全產業鏈國產化的

難度甚高，退一萬步講即使能夠實現，良率亦未必佳，但官方資金湧入後必然有故事可以講，晶

片股先升為敬，晶門半導體（０２８７８）飆１７﹒７％，華虹（０１３４７）升１７﹒４％，

中芯（００９８１）升９﹒７％，宏光半導體（０６９０８）升７﹒２％，上海復旦

（０１３８５）升６﹒８％。

另外，中國最近已將美國對華晶片等產品的出口管制措施訴諸世貿組織爭端解決機制，對抗

美方的「貿易保護主義」行為，但其行動主要起到表態作用，而不會有實際效果，因為世貿組織

的仲裁機制早已因上訴機構成員不足而停擺。



＊安心出行正式取消，本地消費、餐飲股炒上＊



特首李家超周二（１３日）出席行政會議前會見記者，宣布周三（１４日）起不需要掃瞄安

心出行，亦將取消「黃碼」，然而部分指定處所會保留疫苗通行證要求，例如食肆。受取消安心

出行消息刺激，本港零售及餐飲股反彈，周大福（０１９２９）升３﹒１％，六福集團

（００５９０）升５﹒２％破頂，莎莎國際（００１７８）急升１４﹒２％，翠華控股

（０１３１４）升４﹒５％，大家樂（００３４１）升７﹒６％，大快活集團（０００５２）升

８﹒８％。

市場憧憬恢復通關可帶動本港經濟，本地地產股亦見資金流入，九置（０１９９７）揚

７﹒１％；太古地產（０１９７２）亦升３﹒６％；希慎（０００１４）升５﹒８％；新地

（０００１６）漲５﹒４％；新世界（０００１７）揚３﹒２％；恒地（０００１２）升

４﹒４％；長實（０１１１３）微升０﹒８％。



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