《經濟通通訊社１３日專訊》外電《彭博》引述消息人士透露，日本和荷蘭原則上同意與美

國一道加強對中國出口先進晶片製造機械的限制措施，兩國或於未來幾周宣布，將部分採納美國

１０月推出的大規模對華限制措施，包括禁止出售能夠製造１４納米或更先進晶片的機械。若消

息屬實，則日本的東京威力科創和荷蘭光刻機巨頭ＡＳＭＬ將加入限制向中國供貨的行列，連同

美國的應用材料、Ｌａｍ Ｒｅｓｅａｒｃｈ及ＫＬＡ，幾乎完全堵死中國購買先進晶片製造設

備之路。

滬深晶片股今早領跌，國民技術（深：３０００７７）跌４﹒７％，華峰測控

（滬：６８８２００）跌３﹒４％，博通集成（滬：６０３０６８）挫３％，晶豐明源

（滬：６８８３６８）跌２﹒９％，安路科技（滬：６８８１０７）跌２﹒５％，恒玄科技

（滬：６８８６０８）、普冉股份（滬：６８８７６６）跌２﹒５％，左江科技

（深：３００７９９）跌２﹒４％，中芯國際（滬：６８８９８１）現價則升不足０﹒１％。

中國最近已將美國對華晶片等產品的出口管制措施訴諸世貿組織爭端解決機制。中國商務部

官員批評負責人指，美方近年來不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，阻礙晶片等產品的

正常國際貿易，威脅全球產業鏈供應鏈穩定，破壞國際經貿秩序，違反國際經貿規則，違背基本

經濟規律，損害全球和平發展利益，是典型的貿易保護主義做法。（ｅｙ）

