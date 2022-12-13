《經濟通通訊社１３日專訊》中國逐步放寬防疫措施，加上跨年及農曆新年將至，憧憬民眾

聚餐增加生鮮肉類需求，養殖板塊今日集體拉漲。

養豬股升最多，正邦科技（深：００２１５７）、華統股份（深：００２８４０）、巨星農

牧（滬：６０３４７７）、湘佳股份（深：００２９８２）漲停，得利斯（深：００２３３０）

飆升６﹒７％，溫氏股份（深：３００４９８）漲４﹒９％，天邦食品（深：００２１２４）升

４﹒６％。

養雞股方面，曉鳴股份（深：３００９６７）飆１４﹒３％，廣弘控股

（深：０００５２９）漲停，天康生物（深：００２１００）升４﹒６％，仙壇股份

（深：００２７４６）升３﹒９％，民和股份（深：００２２３４）升３﹒８％。

水產股同升，佳沃食品（深：３００２６８）狂升兩成漲停，國聯水產

（深：３０００９４）升７﹒７％，大湖股份（滬：６００２５７）走高４％，好當家

（滬：６００４６７）升３﹒１％，中水漁業（深：０００７９８）升２﹒９％。

另外，去年開始炒作概念的預製菜概念，今日亦回鍋落鑊，佳沃食品（深：３００２６８）

升２０％漲停，匯嘉時代（滬：６０３１０１）升６﹒３％，國光連鎖（滬：６０５１８８）升

５﹒７％，金陵飯店（滬：６０１００７）升４﹒５％，宏輝果蔬（滬：６０３３３６）升４％

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