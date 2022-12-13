《經濟通通訊社１３日專訊》外電《彭博》引述消息人士透露，日本和荷蘭原則上同意與美

國一道加強對中國出口先進晶片製造機械的限制措施，兩國或於未來幾周宣布，將部分採納美國

１０月推出的大規模對華限制措施。

美國的規定限制了本國的應用材料公司、Ｌａｍ Ｒｅｓｅａｒｃｈ及ＫＬＡ對華供貨，但

美方還需要日本的東京威力科創和荷蘭光刻機巨頭ＡＳＭＬ加入才能使制裁生效。因此，日荷兩

國政府的同意成為了一個重要里程碑。報道指，上述三國的聯盟將幾乎完全堵死中國購買先進晶

片製造設備之路。

據報日荷計劃禁止向中國出售能夠製造１４納米或更先進晶片的機械，符合美國１０月制定

的一些出口管制規定。報道稱，雖然１４納米較市場上的最新技術落後至少３代，但它已是中國

晶片頭號製造商中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）的次佳技術。

稍早有報道稱，荷蘭官員計劃對向中國出口晶片製造設備實施新的管制措施。消息說，日本

政府最近幾周亦同意類似的限制，因日荷兩國希望採取一致行動，但日本還必須克服國內企業的

反對，因日企不願失去中國市場，除東京威力科創外，尼康和佳能也是次要供應商。



＊中國昨日向世貿組織提起訴訟＊



中國商務部條法司負責人周一（１２日）晚表示，１２日將美國對華晶片等產品的出口管制

措施訴諸世貿組織爭端解決機制。條法司負責人說，美方近年來不斷泛化國家安全概念，濫用出

口管制措施，阻礙晶片等產品的正常國際貿易，威脅全球產業鏈供應鏈穩定，破壞國際經貿秩序

。

中國呼吁美方放棄零和博弈思維，及時糾正錯誤做法，停止擾亂芯片等高科技產品貿易，維

護中美正常經貿往來，維護全球芯片等重要產業鏈供應鏈穩定。

美國拜登政府１０月公布限制措施，限制晶片製造技術，包括透過美國設備在世界其他地方

生產的晶片出口中國。（ｄｗ）

