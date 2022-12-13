《經濟通通訊社１３日專訊》中國商務部條法司負責人１２日表示，當日，中國將美國對華

芯片等產品的出口管制措施訴諸世貿組織爭端解決機制。中方在世貿組織提起訴訟，是通過法律

手段解決中方關注，是捍衛自身合法權益的必要方式。該負責人指，美方近年來不斷泛化國家安

全概念，濫用出口管制措施，阻礙芯片等產品的正常國際貿易，威脅全球產業鏈供應鏈穩定，破

壞國際經貿秩序，違反國際經貿規則，違背基本經濟規律，損害全球和平發展利益，是典型的貿

易保護主義做法。

上述負責人強調，希望美方放棄零和博弈思維，及時糾正錯誤做法，停止擾亂芯片等高科技

產品貿易，維護中美正常經貿往來，維護全球芯片等重要產業鏈供應鏈穩定。



＊王毅與南韓外長視像會晤，稱芯片法案損害中韓等國權益＊



此外，今年是中韓建交３０周年。國務委員兼外長王毅周一同南韓外長樸振舉行視像會晤。

就美國制訂芯片法案、通脹削減法案等，王毅強調「美方行徑明顯損害包括中韓在內各國正當權

益」。他認為，各國應站出來，共同抵制（美國）這種逆全球化陳舊思維和單邊霸凌，共同維護

和踐行真正的多邊主義。

新聞稿並援引王毅稱，中方愿同韓方堅持睦鄰友好大方向，加強戰略溝通，聚焦合作共贏，

推動中韓關係健康穩定發展，保障產供鏈安全暢通。



＊外電：日本和荷蘭已原則同意收緊對華芯片出口＊



美國總統拜登８月簽署芯片補貼法案，提振美國應對中國科技競爭的能力厲害；還簽署一項

法案，削減在北美以外地區組裝的電動汽車的稅收優惠。外電最新引述知情人士報道，日本和荷

蘭已原則上同意與美國一起加強對向中國出口先進芯片製造機器的控制。

據《彭博》報道，除了一些美國設備供應商外，日本的東京電子（東京威力科創）和荷蘭的

艾司摩爾（ＡＳＭＬ）是讓制裁取得效果所需的兩個關鍵製造商，這讓日本和荷蘭政府也同意採

取限制措施成為一個關鍵的里程碑。報導還稱，可能會在未來幾周宣布新的限制措施。（ｗｌ）

