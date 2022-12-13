《經濟通通訊社１３日專訊》中國當局在１１月推出「金融１６條」，要求金融機構全面支

持房地產行業，信貸環境有所擴張。人民銀行公布，１１月人民幣貸款環比多增５９４８億元（

人民幣．下同）接近一倍，但仍少於市場預期的增１﹒３５萬億元，月內社會融資規模增量為

１﹒９９萬億元，環比大增１﹒１９倍，同樣低於預期的２﹒１萬億元。有專家指出，影子銀行

的擴張幫助穩定了１１月信貸增長和貨幣供應量增速，顯示政府對特定房企的支持態度，然而從

住戶中長貸和公司債來看，真正的信貸需求仍然疲軟。

滬深股市今早未明朗，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒０１％，報３１７９﹒４４點，深

綜指低開０﹒０３％，鋼鐵、保險股造好，半導體、地產股走低。

美國晶片禁令升級。據外電《彭博》引述消息人士透露，日本和荷蘭原則上同意與美國一道

加強對中國出口先進晶片製造機械的限制措施，兩國或於未來幾周宣布，將部分採納美國１０月

推出的大規模對華限制措施。中國商務部１２日表示，中國將美國對華芯片等產品的出口管制措

施訴諸世貿組織爭端解決機制。

人民銀行公布，進行２０億元７天期逆回購，是連續第八日逆回購規模定在２０億元，今日

完全對沖到期量。（ｅｙ）

