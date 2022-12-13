《經濟通通訊社１３日專訊》受企業短期貸款及居民貸款乏力拖累，１１月新增信貸社融數

據盡管環比急漲，但仍然弱過預期，滬深股市今早氣氛偏弱，加上此前連漲的醫藥股回調，滬綜

指半日收跌０﹒２１％，報３１７２﹒３６點，深成指跌０﹒７３％，創業板指更跌１﹒２％。

注意滬深交投轉弱，兩市半日成交５０２３億元（人民幣．下同），較上日（１２日）同時

段成交大減１５﹒５％，陸股通今早淨流出近２１億元。

專家解讀內地最新金融數據指，影子銀行的擴張幫助穩定了１１月信貸增長和貨幣供應量增

速，顯示政府對特定房企的支持態度，然而從住戶中長貸和公司債來看，真正的信貸需求仍然疲

軟；亦有機構認為，穩增長壓力還存在，財政和貨幣還是偏擴張的狀態，整體流動性環境也會比

較好，有助國內經濟復甦，亦利好權益估值。



＊國產替代概念失靈，半導體領跌＊



美國晶片禁令升級。據外電《彭博》引述消息人士透露，日本和荷蘭原則上同意與美國一道

加強對中國出口先進晶片製造機械的限制措施，兩國或於未來幾周宣布，將部分採納美國１０月

推出的大規模對華限制措施。中國商務部１２日表示，中國將美國對華半導體產品的出口管制措

施訴諸世貿組織爭端解決機制。

此前美方晶片法案從提案、立法到落實，Ａ場晶片股都曾炒作過一輪國產替代概念，但今次

若日本荷蘭加入限制進口行列，則幾乎完全堵死中國購買先進晶片製造設備的途徑。晶片股今早

領跌，富創精密（滬：６８８４０９）瀉４﹒６％，江豐電子（深：３００６６６）挫４﹒４％

，廣立微（深：３０１０９５）跌４﹒２％，長光華芯（滬：６８８０４８）跌４％，安路科技

（滬：６８８１０７）走低３﹒８％。



＊醫藥股退燒，旅遊股強升＊



醫藥股退燒，尤其是新冠藥概念跌幅居前，熱景生物（滬：６８８０６８）瀉８﹒７％，凱

因科技（滬：６８８６８７）跌８﹒３％，康緣藥業（滬：６００５５７）跌７﹒２％，海創藥

業（滬：６８８３０２）插水６﹒３％，廣生堂（深：３００４３６）跌６﹒１％，眾生藥業

（深：００２３１７）跌６％，舒泰神（深：３００２０４）跌５﹒９％，不過鑊氣最強的新華

製藥（深：０００７５６）今早錄得連續第五個漲停。

各地防疫措施持續減碼，旅遊股領升，西安旅遊（深：０００６１０）、三特索道

（深：００２１５９）漲停，

曲江文旅（滬：６００７０６）升７﹒５％，中青旅（滬：６００１３８）漲７﹒４％，張家界

（深：０００４３０）升５﹒４％，峨眉山Ａ（深：０００８８８）走高４﹒８％。（ｅｙ）

