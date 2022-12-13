《經濟通通訊社１３日專訊》受企業短期貸款及居民貸款乏力拖累，１１月新增信貸社融數

據盡管環比急漲，但仍然弱過預期，滬深股市今早氣氛偏弱，半導體受美國封鎖因素利淡，加上

此前連漲的醫藥股回調，盡管消費板塊強勢，但滬綜指全日收跌０﹒０９％，連續第二日走低，

報３１７６﹒３３點，深成指跌０﹒６６％，創業板指更跌１﹒０５％。

注意滬深交投轉弱，兩市全日成交８１６４億元（人民幣．下同），按日減少１０﹒３％，

是半個月以來成交新低，陸股通今日淨流出９﹒５億元。

專家解讀內地最新金融數據指，影子銀行的擴張幫助穩定了１１月信貸增長和貨幣供應量增

速，顯示政府對特定房企的支持態度，然而從住戶中長貸和公司債來看，真正的信貸需求仍然疲

軟；亦有機構認為，穩增長壓力還存在，財政和貨幣還是偏擴張的狀態，整體流動性環境也會比

較好，有助國內經濟復甦，亦利好權益估值。

另外關注國務院聯防聯控機制新聞發布會在盤後時段召開。



＊美技術屏障快完成，晶片股領跌＊



美國晶片禁令升級。據外電《彭博》引述消息人士透露，日本和荷蘭原則上同意與美國一道

加強對中國出口先進晶片製造機械的限制措施，兩國或於未來幾周宣布，將部分採納美國１０月

推出的大規模對華限制措施。中國商務部１２日表示，中國將美國對華半導體產品的出口管制措

施訴諸世貿組織爭端解決機制。

此前美方晶片法案從提案、立法到落實，Ａ場晶片股都曾炒作過一輪國產替代概念，但今次

若日本荷蘭加入限制進口行列，則幾乎完全堵死中國購買先進晶片製造設備的途徑。晶片股今早

領跌，江豐電子（深：３００６６６）、聯建光電（深：３００２６９）挫５﹒７％，長光華芯

（滬：６８８０４８）跌５﹒６％，賽微微電（滬：６８８３２５）跌５﹒２％，廣立微

（深：３０１０９５）走低４﹒９％，安路科技（滬：６８８１０７）、創耀科技

（滬：６８８２５９）跌４﹒６％。

不過據《路透》最新引述三位消息人士透露，中國正在制定一項規模逾１萬億元的半導體產

業扶持計劃，是為對抗美國旨在減緩中國技術進步所作出的舉措。



＊消費股興奮，遊戲股異動＊



中國逐步放寬防疫措施，加上跨年及農曆新年將至，憧憬民眾聚餐增加生鮮肉類需求，養殖

板塊今日集體拉漲。養豬養雞股方面，正邦科技（深：００２１５７）、華統股份

（深：００２８４０）、巨星農牧（滬：６０３４７７）、湘佳股份（深：００２９８２）、廣

弘控股（深：０００５２９）齊齊漲停；水產股同升，佳沃食品（深：３００２６８）狂升兩成

漲停，國聯水產（深：３０００９４）升８﹒１％，大湖股份（滬：６００２５７）走高４％，

好當家（滬：６００４６７）升３﹒１％。

釀酒股同走高，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）升４﹒７％，蘭州黃河

（深：０００９２９）、古井貢酒（深：０００５９６）升３﹒７％，水井坊

（滬：６００７７９）升２﹒８％，重慶啤酒（滬：６００１３２）升２﹒３％，貴州茅台

（滬：６００５１９）揚０﹒６％。

暴雪中國今日在官方微博發布了由魔獸世界製作組總經理致玩家的一封信，信中稱《魔獸世

界》目前正在與一些潛在發行合作夥伴進行洽談。被指為中國代理權有力競爭者的完美世界

（深：００２６２４）一度漲停，全日漲４﹒４％。有內媒引述完美世界投資者關係部門人士回

應指，目前沒有消息，亦不知道是否有合作的可能。其他網遊概念股方面，歡瑞世紀

（深：０００８９２）漲停，中青旅（滬：６００１３８）升６﹒１％。（ｅｙ）







表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９４５﹒６８ －０﹒２０

上證綜合指數 ３１７６﹒３３ －０﹒０９ ３３３５﹒４０

深證綜合指數 ２０５０﹒３７ －０﹒５６ ４８２９﹒０２

上證Ｂ股指數 ２９０﹒１５ －０﹒２６ １﹒３０

深證Ｂ股指數 １１５８﹒９１ ＋０﹒１９ ０﹒７１

上證１８０指數 ８４０２﹒６２ －０﹒０６

上證３８０指數 ５７８６﹒５４ －０﹒６８

深證成份指數 １１３２３﹒７０ －０﹒６６

中小創新指數 ２３６４﹒２０ －０﹒８４

深圳創業板指數 ２３７６﹒２０ －１﹒０５

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