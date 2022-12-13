《經濟通通訊社１３日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒２２％，報８３８８﹒８１點，上

證３８０指數半日跌０﹒７６％，報５７８１﹒９２點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３５﹒５３億元，賣盤超買盤，

淨流出１５﹒５３億元。

外電報道，日本和荷蘭原則上同意與美國一道加強對中國出口先進晶片製造機械的限制措施

，兩國或於未來幾周宣布，將部分採納美國１０月推出的大規模對華限制措施，包括禁止出售能

夠製造１４納米或更先進晶片的機械。晶片股今早走低，華峰測控（滬：６８８２００）跌

６﹒１％，晶豐明源（滬：６８８３６８）跌２﹒８％，安路科技（滬：６８８１０７）跌

３﹒８％。

復甦預期帶動下，食品飲料等消費股繼續活躍，李子園（滬：６０５３３７）升５﹒６％，

三元股份（滬：６００４２９）升３﹒９％，白酒股表現強勢，海南椰島（滬：６００２３８）

漲停，青海春天（滬：６００３８１）升４﹒３％，大湖股份（滬：６００２５７）升４％。

連升數日後抗原檢測、新冠檢測概念今大幅回吐，亞輝龍（滬：６８８５７５）跌９﹒１％

，熱景生物（滬：６８８０６８）跌８﹒７％，英諾特（滬：６８８２５３）跌７％，奧泰生物

（滬：６８８６０６）跌５﹒７％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｄｗ）

