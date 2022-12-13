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AH股新聞

13/12/2022 11:35

《深股通》深成指半日跌０﹒７３％，中小創新指跌０﹒８１％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》深證成指半日跌０﹒７３％，報１１３１５﹒９７點，深證中
小創新指數半日跌０﹒８１％，報２３７２﹒６７點。
　　半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２４﹒３２億元，賣盤超買盤，
淨流出４﹒３２億元。
　　此前有醫學論文指熊去氧膽酸能夠預防新冠病毒感染，令滬深有關概念連炒數日，今早終見
回吐，廣生堂（深：３００４３６）跌６﹒１％，眾生藥業（深：００２３１７）跌６％，共同
藥業（深：３００９６６）、賽升藥業（深：３００４８５）跌超過５％。
　　內地鼓勵互聯網醫院、開展互聯網診療服務的醫療機構，可在線開具治療新冠肺炎相關症狀
的處方，並鼓勵委托符合條件的第三方將藥品配送到患者家中。互聯網醫療概念股集體拉升，思
創醫惠（深：３０００７８）升１３﹒８％，易聯眾（深：３０００９６）升３﹒５％，榮科科
技（深：３００２９０）升１﹒４％。
　　養殖股逆市大漲，華統股份（深：００２８４０）、正邦科技（深：００２１５７）均升一
成漲停湘佳股份（深：００２９８２）升８﹒８％，天康生物（深：００２１００）升４﹒５％

　　深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｄｗ）

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