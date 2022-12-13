《經濟通通訊社１３日專訊》深證成指半日跌０﹒７３％，報１１３１５﹒９７點，深證中

小創新指數半日跌０﹒８１％，報２３７２﹒６７點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２４﹒３２億元，賣盤超買盤，

淨流出４﹒３２億元。

此前有醫學論文指熊去氧膽酸能夠預防新冠病毒感染，令滬深有關概念連炒數日，今早終見

回吐，廣生堂（深：３００４３６）跌６﹒１％，眾生藥業（深：００２３１７）跌６％，共同

藥業（深：３００９６６）、賽升藥業（深：３００４８５）跌超過５％。

內地鼓勵互聯網醫院、開展互聯網診療服務的醫療機構，可在線開具治療新冠肺炎相關症狀

的處方，並鼓勵委托符合條件的第三方將藥品配送到患者家中。互聯網醫療概念股集體拉升，思

創醫惠（深：３０００７８）升１３﹒８％，易聯眾（深：３０００９６）升３﹒５％，榮科科

技（深：３００２９０）升１﹒４％。

養殖股逆市大漲，華統股份（深：００２８４０）、正邦科技（深：００２１５７）均升一

成漲停湘佳股份（深：００２９８２）升８﹒８％，天康生物（深：００２１００）升４﹒５％

。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｄｗ）

