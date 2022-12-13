《經濟通通訊社１３日專訊》暴雪中國此前與網易（０９９９９）終止合作，外界關心《魔

獸世界》、《爐石傳說》（港譯《爐石戰記》）、《守望先鋒》（港譯《鬥陣特攻》）等知名網

遊的中國代理權將花落誰家。暴雪中國今日在官方微博發布了由魔獸世界製作組總經理致玩家的

一封信，信中稱《魔獸世界》目前正在與一些潛在發行合作夥伴進行洽談。

消息發布後，被指為中國代理權有力競爭者的完美世界（深：００２６２４）一度漲停，現

漲４﹒９％。有內媒引述完美世界投資者關係部門人士回應指，目前沒有消息，亦不知道是否有

合作的可能。

其他網遊概念股方面，歡瑞世紀（深：０００８９２）、中青旅（滬：６００１３８）漲停

，華策影視（深：３００１３３）升３﹒６％，奧飛娛樂（深：００２２９２）升３﹒１％，三

七互娛（深：００２５５５）升２％。分析認為，有成熟發行經驗且實力雄厚的國內遊戲發行商

數量並不多，騰訊（００７００）和字節跳動可能是最大潛在合作對象。

不過投資者須留意，根據內地相關法律，若暴雪旗下遊戲的中國代理商易手，便需要重新向

廣電總局申請遊戲版號，而近年來內地遊戲審批愈發耗時，且具不確定性，恐令國內遊戲商對有

關合作卻步。（ｅｙ）

