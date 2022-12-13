《經濟通通訊社１３日專訊》內地持續放鬆防疫措施，令跨地域出行不再困難重重，Ａ場民

航股連續第二日炒高，中國國航（滬：６０１１１１）、華夏航空（深：００２９２８）、吉祥

航空（滬：６０３８８５）彈超３％，東航（滬：６００１５５）漲０﹒９％，春秋航空

（滬：６０１０２１）升０﹒６％，南航（滬：６０００２９）略升０﹒３％。

據內媒《澎湃新聞》從東航獲悉，１２日東航國際國內總航班量達１４２１班次，其中國內

航班量達１３７９班次，相較１２月１日的國內航班５４３班次，增長超過１５０％；當日東航

運輸旅客近１４萬人次，相比月初增長近１４０％。這是自暑運後，東航航班量受疫情反復影響

持續陷入低谷後迎來的快速回升期，特別是國內航班量，於連日來呈連續迅速上漲態勢。

此外，過去三年來，中國幾乎關閉了國際旅行。中國駐美國大使秦剛周一（１２日）在

Ｓｅｍａｆｏｒ新聞平台舉辦的一個活動上表示，他相信中國的新冠防疫措施在不久的將來會進

一步放寬，到中國的國際旅行將變得更加容易。另據本港媒體引述從廣東省衞健委相關部門獲得

的消息，香港與內地通關已有具體時間表，最快可在明年１月上旬實行。（ｗｌ）

