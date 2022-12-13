《經濟通通訊社１３日專訊》包鋼股份（滬：６０００１０）繼續就調整稀土精礦價格與北

方稀土（滬：６００１１１）協商，該公司１２日最新披露，擬將稀土精礦價格調整為不含稅

３５３１３元（人民幣．下同）╱噸（干量，ＲＥＯ＝５０％），ＲＥＯ每增減１％，不含稅價

格增減７０６﹒２６元╱噸（干量）。此次最新價格較１０月底推出的價格再下調逾５％。

此前，包鋼股份與北方稀土之間的兩次提價議案均在後者的股東大會上被否，引發外界關注

。包鋼股份曾表示，若北方稀土方面仍不能審議通過相關調價提案，將按照公開方式銷售現有的

稀土精礦。而此次調整方案能否順利達成，仍將取決於北方稀土股東會能否審議批准。

因包鋼股份與北方稀土同為控股股東包鋼集團的控股子公司，故本次交易構成關聯交易。

雙方交戰數月後，稀土精礦價格協議達成的希望重燃，包鋼股份現彈４﹒１％，報２﹒０５

元；北方稀土更飆６％，現報２７﹒６元。



＊包鋼夥寶鋼成立管業公司，寶鋼持股近７５％＊



包鋼股份同日公告稱，擬與寶鋼股份（滬：６０００１９）共同投資成立寶鋼管業。設立後

寶鋼管業註冊資本６１﹒８５億元，寶鋼股份持股７４﹒９１％，包鋼股份持股２５﹒０９％。

寶鋼管業設立後，可通過全規格接單及產線分工協作，實現最優化生產，全面提升鋼管產品市場

競爭力。

寶鋼股份略升０﹒７％，現報５﹒８元。（ｗｌ）

