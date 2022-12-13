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AH股新聞

13/12/2022 17:57

【政策風向】彭博：中央經濟工作會議將推遲召開，因受疫情影響

　　《經濟通通訊社１３日專訊》外媒《彭博》此前稱中國中央經濟工作會議將於本周四（１５
日）召開，但其今日再引述知情人士指，由於北京新型冠狀病毒感染病例激增，將會推遲舉行中
央經濟工作會議，會議何時召開沒有明確的時間表。
　　北京昨日通報新增１０２７例本土感染病例，有網傳照片顯示當地多處發熱門診大排長龍。
（ｅｙ）

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