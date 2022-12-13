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AH股新聞

13/12/2022 14:28

《中國要聞》廣州車展１２月底復辦，組委會：為提振信心刺激消費

　　《經濟通通訊社１３日專訊》廣州國際汽車展覽會組委會發布公告稱，為了促進經濟平穩運
行，提振行業信心，刺激消費，加快推動復工復產，在提高服務質量、完善保障措施、細化多場
景下應急方案的前提下，主辦方決定恢復舉辦「２０２２第二十屆廣州國際汽車展覽會」，舉辦
時間為２０２２年１２月３０日至２０２３年１月８日。
　　第二十屆廣州車展原計劃於今年１１月舉行，但彼時廣東省疫情嚴峻，加上內地當時仍實現
嚴格動態清零政策，因此組委會決定將車展延期。
　　北京車展、上海車展、廣州車展、成都車展是內地最重要的四大車展，其中北京車展和上海
車展為雙年展，是規模最大的兩個車展。不過，原定４月舉行的北京車展今年已宣布停辦，而８
月下旬的成都車展也在開幕四天後宣布「早夭」。
　　近期內地汽車消費呈顯著回落趨勢。中汽協早前公布的數據顯示，１１月汽車產銷分別為
２３８﹒６萬輛和２３２﹒８萬輛，環比分別下降８﹒２％和７﹒１％，同比均下降７﹒９％。
與去年和前年相比，汽車產銷略顯疲態，並未出現往年的年底翹尾現象。１－１１月，汽車產銷
分別完成２４６２﹒８萬輛和２４３０﹒２萬輛，同比分別增長６﹒１％和３﹒３％，增速比１
－１０月有明顯的下降。（ｗｌ）

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