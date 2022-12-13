《經濟通通訊社１３日專訊》中國社科院２０２３年「經濟藍皮書」認為，２０２３年中國

經濟同比增速目標可設定在５％以上，在實際執行過程中可力爭實現更高增速；並建議積極財政

政策要加力提效，將２０２３年全國一般公共預算目標赤字率設定為３％左右。藍皮書並稱，綜

合考慮，預計２０２３年中國經濟增長５﹒１％左右，呈現明顯的復甦態勢，經濟運行將整體好

轉，消費增速會有明顯提高，但出口增速明顯下降。

社科院原院長謝伏瞻在藍皮書發布會上稱，應對總需求不足，財政政策的作用更明顯更有效

，積極財政政策要加力提效，加力就是要提高赤字率，提效就是把錢花在刀刃上，對症下藥，提

振有效需求。貨幣政策精準有力，就是要確保社會融資總規模與經濟增長需要相適應，保持人民

幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，有力支持實力經濟增長。



＊建議在美元「高利率」環境下加強貨幣政策應對＊



藍皮書建議２０２３年要優化政策工具選項，並提高專項債對基礎設施建設需求的適配度，

適度放寬專項債的適用範圍；貨幣政策方面，要保持實體經濟信貸總量平穩增長，引導實體經濟

融資成本和債務負擔合理降低，並在美元「高利率」環境下加強貨幣政策應對。

明年重點工作包括：不斷優化疫情防控措施；大力提振市場信心，著力擴大居民消費和民間

投資；促進房地產市場健康平穩發展；加快完善科技創新體系；增強產業鏈供應鏈韌性，提高現

代化設備和國際競爭力。還要加快重點領域改革攻堅步伐，深化對外開放應對外部挑戰；著力穩

定重點群體就業；做好重點領域風險防範化解工作等。（ｗｌ）

