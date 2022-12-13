《經濟通通訊社１３日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（１２日）「滬股通」額度
餘額５４３﹒１２億元（人民幣．下同），賣盤超買盤，流走２３﹒１２億元，佔每日額度
４﹒４５％，「深股通」額度餘額５１１﹒５８億元，買盤超賣盤，流入８﹒４２億元，佔每日
額度１﹒６２％。
「滬股通」首十大成交活躍股列表
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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱淨賣出－
（百萬人民幣） （百萬人民幣） （百萬人民幣）
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貴州茅台 （６００５１９） ７７４﹒５８ １４６６﹒６４ －６９２﹒０６
招商銀行 （６０００３６） ４２９﹒４０ ４３６﹒３６ －６﹒９６
中國中免 （６０１８８８） ４６１﹒９５ ３８０﹒２３ ８１﹒７２
中國平安 （６０１３１８） ３２７﹒１５ ３５４﹒２６ －２７﹒１１
隆基綠能 （６０１０１２） ２７２﹒３９ ３１１﹒５５ －３９﹒１６
山西汾酒 （６００８０９） ３５９﹒６３ １５３﹒１０ ２０６﹒５３
中天科技 （６００５２２） ２９８﹒５２ １８１﹒５１ １１７﹒０１
紫金礦業 （６０１８９９） １２２﹒６７ ３４６﹒８１ －２２４﹒１４
陝西煤業 （６０１２２５） １３９﹒５６ ２８４﹒８７ －１４５﹒３１
伊利股份 （６００８８７） ２１５﹒４６ １９８﹒４４ １７﹒０２
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「深股通」首十大成交活躍股列表
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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱淨賣出－
（百萬人民幣） （百萬人民幣） （百萬人民幣）
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美的集團 （０００３３３） １３４９﹒５４ ３０５﹒３８ １０４４﹒１６
五糧液 （０００８５８） ４９５﹒９７ ７４６﹒２３ －２５０﹒２６
寧德時代 （３００７５０） ５１８﹒５５ ４９６﹒９５ ２１﹒６０
分眾傳媒 （００２０２７） ３８０﹒９８ ２６８﹒３８ １１２﹒６０
比亞迪 （００２５９４） ３４９﹒２４ ２９６﹒６６ ５２﹒５８
東方雨虹 （００２２７１） ４００﹒９７ ２３２﹒５７ １６８﹒４０
邁瑞醫療 （３００７６０） ４４４﹒３３ １８３﹒４７ ２６０﹒８６
瀘州老窖 （０００５６８） ３１５﹒６８ ３０８﹒２３ ７﹒４５
陽光電源 （３００２７４） ３４１﹒８９ ２７０﹒３３ ７１﹒５６
立訊精密 （００２４７５） ２４６﹒４４ ２９０﹒０２ －４３﹒５８
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（以上數字取小數點後兩個位）
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