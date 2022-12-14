《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》浙商銀行（０２０１６）
（滬：６０１９１６）上海分行近日完成上海市首筆外貿新業態跨境人民幣結算業務備案。浙商
銀行上海分行相關人士表示，該行將在新政策的合規指引下，更好更便捷地運用金融科技力量為
支付機構、市場交易主體及個人提供經常項下跨境人民幣結算服務，豐富外貿新業態跨境人民幣
業務配套產品，降低市場交易主體業務辦理成本，服務實體經濟企業，助力跨境電商行業健康發
展。
14/12/2022 14:39
《駐滬專電》浙商銀行完成上海首筆外貿新業態跨境人民幣結算備案
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》浙商銀行（０２０１６）
（滬：６０１９１６）上海分行近日完成上海市首筆外貿新業態跨境人民幣結算業務備案。浙商
銀行上海分行相關人士表示，該行將在新政策的合規指引下，更好更便捷地運用金融科技力量為
支付機構、市場交易主體及個人提供經常項下跨境人民幣結算服務，豐富外貿新業態跨境人民幣
業務配套產品，降低市場交易主體業務辦理成本，服務實體經濟企業，助力跨境電商行業健康發
展。
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰