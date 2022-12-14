《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》上海市經信委等四部門昨日聯合發布的《

上海市工業領域碳達峰實施方案》明確，「十四五」期間，上海要推進產業結構調整，每年實施

約５００家企業結構調整；實施節能降碳「百一」行動，力爭平均年節約１％用能量；推進鋼鐵

、石化化工等重點行業碳達峰行動。到２０２５年，規模以上工業增加值能耗較２０２０年下降

１４％。到２０３０年，鋼鐵行業噸鋼碳排放量強度較２０２０年下降１５％，石化化工行業碳

排放總量不增加，力爭有所減少，能耗強度持續下降。確保２０３０年前實現工業領域碳達峰。

為實現目標，《方案》提出，將對高耗能、高排放、低水平的項目實行清單管理。嚴格控制

新增項目，嚴禁新增行業產能已經飽和的「兩高一低」項目，除涉及上海城市運行和產業發展安

全保障、環保改造、再生資源利用和強鏈補鏈延鏈等項目，原則上不得新建、擴建「兩高一低」

項目。

在鋼鐵行業中，上海將嚴禁鋼鐵行業新增產能，確保粗鋼產量只減不增。大力推進鋼鐵生產

工藝從長流程向短流程轉變，提高廢鋼回收利用水平。加快推進電爐項目建設和高爐調整，「十

五五」期間推進高爐產能逐步轉向電爐，到２０３０年廢鋼比提升至３０％。

