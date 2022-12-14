《經濟通通訊社１４日專訊》今日恒指高開１７９點，報１９７７５點。最高升２６３點報

１９８５９點，最低跌６７點報１９５２８點。恒指收報１９６７３點，升７７點或０﹒３９％

。

北水全日淨流出３８﹒０２億元，上日淨流入１６﹒６１億元。北水淨買入最多的個股依次

是華虹半導體（０１３４７）、美團（０３６９０）、三葉草生物（０２１９７）；淨賣出最多

的依次是恒生中國企業（０２８２８）、盈富基金（０２８００）、阿里健康（００２４１）。

主板成交１３６３﹒６４億元增加９﹒９％。其中港股通成交４５４﹒１億元，佔總成交

３３﹒３％。



＊中國制定逾１萬億人幣計劃助半導體產業＊



西方國家陸續收緊對華高階芯片出口，據報道，日本和荷蘭原則上同意與美國一道加強對中

國出口先進晶片製造機械的限制，兩國或於未來幾周宣布相關措施。據《路透》最新引述三位消

息人士透露，中國正在制定一項規模逾１萬億元人民幣（１４３０億美元）的半導體產業扶持計

劃，這是朝著實現芯片自給自足邁出的重要一步，也是為了對抗美國旨在減緩中國技術進步的舉

措。

消息人士指，中國政府計劃在未來五年內推出其規模最大的財政激勵計劃之一，主要以補貼

和稅收優惠的形式，以促進國內半導體生產和研究活動。

華虹半導體跌１０﹒８１％報２７﹒６５元，北水淨買入１﹒４億元；美團升２﹒１２％報

１８２﹒８元，北水淨買入１﹒３億元；三葉草生物升１﹒４５％報３﹒５元，北水淨買入

８５００萬元。

恒生中國企業升０﹒７１％報６７﹒８８元，北水淨賣出１５﹒１億元；盈富基金升

０﹒３５％報１９﹒８元，北水淨賣出１４﹒４億元；阿里健康跌７﹒０９％報８﹒１３元，北

水淨賣出５﹒９億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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華虹半導體 （０１３４７） １﹒３８

美團 （０３６９０） １﹒３５

三葉草生物 （０２１９７） ０﹒８５

康希諾生物 （０６１８５） ０﹒５７

中芯國際 （００９８１） ０﹒４３

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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恒生中國企業 （０２８２８） －１５﹒１３

盈富基金 （０２８００） －１４﹒４０

阿里健康 （００２４１） －５﹒８７

中國移動 （００９４１） －１﹒９１

平安好醫生 （０１８３３） －１﹒３２

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