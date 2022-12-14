《經濟通通訊社１４日專訊》德勤中國華南區主管合夥人歐振興在記者會上表示，２０２２

年本港ＩＰＯ融資額１０２０億元，排名第４。排名第１的上海證券交易受科創板推動，涉

４２３０億元，其餘為深圳、韓國；第５位為法蘭克福。全年大宗ＩＰＯ融資額包括ＬＧ

ｅｎｅｒｇｙ ｓｏｌｕｔｉｏｎ涉８４３億元，保時捷涉７１３億元，中移動（００９４１）

回Ａ涉６３７億元。

德勤中國資本市場服務部上市業務華南區主管合夥人及香港上市業務主管合夥人呂志宏表示

，今年本港新股市場融資額按年跌６９％；８２隻新股上市，數量按年跌１５％，而下半年新股

數量為上半年數字２倍多。期內僅涉３間超大型ＩＰＯ上市為多年低位，最大型融資額為中國中

免（０１８８０），涉１８４億元，而去年快手（０１０２４）涉融資額４８３億元。

受市況影響，已獲批但未在申請有效期內上市個案大升１１０％。近４６％新股以下限定價

，按年升２１個百分點，僅４隻新股以上限定價。主板平均融資規模按年跌５１％至８﹒５億元

。



＊明年集資額估算２３００億元＊



德勤中國資本市場服務部預測，在多個不同的利好因素和發展的支持下，包括美國放慢加息

和預期中港兩地全面通關，２０２３年香港將會有１１０隻新股，集資約２３００億元。

（ｒｈ）







