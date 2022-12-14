《經濟通通訊社１４日專訊》德勤中國華南區主管合夥人歐振興在記者會上表示，雖然中概

股會繼續來港上市，更多內地企業將會以Ｈ股形式上市，或會於內地發行Ａ股前後發生。隨估值

逐步上調，預期將有更多分拆上市，或有雙幣及特專科技新股上市，２０２３年目標港股錄得

１１０隻新股上市，集資約２３００億港元。若達標的話，有能力力爭三甲。

德勤中國資本市場服務部上市業務主管合夥人紀文和預測２０２３年，上海科創板將有

１２０－１４０隻新股集資３０５０－３４００億元人民幣；深圳創業板可以有１５０－１７０

隻新股集資１８５０－２１００億元人民幣；上海和深圳主板有大約６０－８０隻新股集資

１１１０－１２５０億元人民幣；而北交所會有大約１００－１２０隻新股集資２００－２４０

億元人民幣。



＊第４季ＩＰＯ已重拾動力＊



歐振興表示，今年香港ＩＰＯ整體表現較好，集資分布較平均，第４季預計有３１間公司

ＩＰＯ，按年上升，可見新股市場已重拾動力，明年會見到可好開始，加上預期疫後持續開放，

支持市場氣氛。他亦稱，若加息步伐減慢，明年美國市場會有起色，紐、倫交所有能力爭取較高

位置。此外，由於退市風險，現時估算數字並未包括ＳＰＡＣ。

歐振興亦提到，雙幣ＩＰＯ過去一直存在，但二級市場人民幣成交一直疏落。考慮到「互聯

互通」下，投資者可省卻匯兌風險，加上本地離岸人民幣存款餘額逾８０００億元人幣，相信可

滿足ＩＰＯ發行。南向通亦可刺激二級市場成交，對ＩＰＯ的一手市場起鼓勵作用。

至於上市新規１８Ｃ諮詢降低五大特專科技行業的公司赴港上市門檻，歐振興預計，明年不

多於５間相關公司在港新股上市，集資額約２００－３００億元。若最終規例調整上市市值要求

，則相信相關ＩＰＯ數量會更多。



＊去年新股上市首日平均回報率錄負數＊



德勤中國資本市場服務部上市業務華南區主管合夥人及香港上市業務主管合夥人呂志宏亦提

到，今年新股上市首日平均回報率－０﹒４％，去年則為＋１５﹒２％。對於有內地企業擬在瑞

士交易所發行ＧＤＲ，歐振興表示，當地可接受用內地會計準則，不過市場流通量及規模相對本

港而言有待提高，後市情況需視乎投資者興趣。（ｒｈ）

