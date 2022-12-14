《經濟通通訊社１４日專訊》中煤能源（０１８９８）（滬：６０１８９８）公布，今年

１１月商品煤產量按年跌１１％至約９１８萬噸，商品煤銷量按年跌１２﹒５％至約１９０３萬

噸。

今年首１１個月，商品煤產量按年升６﹒７％至約１﹒１億噸，商品煤銷量按年跌

１３﹒５％至約２﹒４億噸。（ｂｎ）

