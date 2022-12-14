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AH股新聞

14/12/2022 17:28

《國企紅籌》中煤能源１１月份商品煤銷量按年跌１２﹒５％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中煤能源（０１８９８）（滬：６０１８９８）公布，今年
１１月商品煤產量按年跌１１％至約９１８萬噸，商品煤銷量按年跌１２﹒５％至約１９０３萬
噸。
　　今年首１１個月，商品煤產量按年升６﹒７％至約１﹒１億噸，商品煤銷量按年跌
１３﹒５％至約２﹒４億噸。（ｂｎ）

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