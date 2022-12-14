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AH股新聞

14/12/2022 08:07

《神州數據》中國主要經濟數據一覽

　　《神州數據》２０２２年１－１１月主要數據一覽：
　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同比變動（％）　　　金額（億元人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
國內生產總值　　　　　　２０２２年第三季　　　　　　　＋３﹒９　　　　　３０７６２７
　　　　　　　　　　　　２０２２年第二季　　　　　　　＋０﹒４　　　　　２９２４６４
　　　　　　　　　　　　２０２２年第一季　　　　　　　＋４﹒８　　　　　２７０１７８
　　　　　　　　　　　　２０２１年第四季　　　　　　　＋４﹒０　　　　　３２４２３７
　　　　　　　　　　　　　　　　　第三季　　　　　　　＋４﹒９　　　　　２９０９６４
　　　　　　　　　　　　　　　　　第二季　　　　　　　＋７﹒９　　　　　２８２８５７
　　　　　　　　　　　　　　　　　第一季　　　　　　＋１８﹒３　　　　　２４９３１０
　　　　　　　　　　　　　２０２１年全年　　　　　　　＋８﹒１　　　　１１４３６７０
　　　　　　　　　　　　　２０２０年全年　　　＋２﹒２（覆核）　　　　１０１３５６７
居民消費價格指數　　　　２０２２年１１月　　　　　　　＋１﹒６　　　　　　　　　　　
（ＣＰＩ）　　　　　　　　　　　首１１月　　　　　　　＋２﹒０　　　　　　　　　　　
工業生產者出廠價格　　　２０２２年１１月　　　　　　　－１﹒３　　　　　　　　　　　
（ＰＰＩ）　　　　　　　　　　　首１１月　　　　　　　＋４﹒６　　　　　　　　　　　
社會消費品零售總額　　　２０２２年１０月　　　　　　　－０﹒５　　　　　　４０２７１
城鎮固定資產投資　　　２０２２年首１０月　　　　　　　＋５﹒８　　　　　４７１４５９
工業增加值　　　　　　　２０２２年１０月　　　　　　　＋５﹒０　　　　　　　　　　　
貨幣供應　Ｍ２　　　　２０２２年１１月底　　　　　　＋１２﹒４　　　　　　　　　　　
Ｍ１　　　　　　　　　　　　　　１１月底　　　　　　　＋４﹒６　　　　　　　　　　　
Ｍ０　　　　　　　　　　　　　　１１月底　　　　　　＋１４﹒１　　　　　　　　　　　
人民幣新增貸款　　　　　２０２２年１１月　　　　　　　　　　　　　　　　　１﹒２１萬
外匯儲備　　　　　　　２０２２年１１月底　　　　　　　　　　　　３１１７４﹒９億美元
出口　　　　　　　　　　２０２２年１１月　　　　　　　－８﹒７　　２９６０﹒９億美元
進口　　　　　　　　　　２０２２年１１月　　　　　　－１０﹒６　　２２６２﹒５億美元
外貿　　　　　　　　　２０２２年首１１月　　　　　　　貿易順差　　８０２０﹒４億美元
直接使用外資（ＦＤＩ）２０２２年首１０月　　　　　　＋１７﹒４　　１６８３﹒４億美元
製造業採購經理指數　　　２０２２年１１月　按月跌１﹒２個百分點　　　　　　　　４８％
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