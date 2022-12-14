《經濟通通訊１４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



擴投資穩經濟，項目建設增添冬日「暖色」

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歲暮天寒，擋不住基礎設施建設的熱潮。進入１２月，一批重大項目陸續開工。同時，地方密集

召開會議研究謀劃２０２３年經濟工作，抓好重大項目建設仍是重點。



看好中國市場大機遇，外資「落子」速度加快

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富達國際宣布成為首批在中國開展全資公募基金業務的全球資產管理公司之一，高盛透露旗下高

盛工銀理財已正式開業，渣打銀行計劃在北京成立一家證券公司??近期，多家外資機構「落子

」中國進程加快。



資本市場新生態加快構建

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據不完全統計，今年已有逾６０家Ａ股公司因涉嫌「蹭熱點」、「炒概念」被交易所關注或問詢

，其中部分公司已被採取監管措施，也有投資者因在「炒概念」過程中拉抬股價影響交易秩序等

被採取監管措施。





《上海證券報》



各地企業復工趕工忙

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連日來，各地企業開足馬力復工趕工，一攬子惠企暖企政策也加快落地，為提振工業經濟賦能蓄

力，確保四季度工業經濟運行在合理區間。



多省份促投資穩增長加速衝刺

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時值年底，國內已有多個省份宣布全年投資計劃提前完成，甚至提前２個月完成任務。多個省份

的發改委相關負責人稱，今年地方專項債使用加快，加大力度提速項目建設，持續擴大了有效投

資。



外資摩拳擦掌布局明年Ａ股市場

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臨近年末，海外資金正加速流入中國市場。據統計，截至１２月１１日，北向資金已連續５周呈

現淨流入，其中，１１月淨流入額超過６００億元人民幣。此外，多家外資巨頭也在近日紛紛表

明其「看多中國」的態度。





《證券時報》



各地真金白銀促消費，全力搶回「失去的三年」

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眼下正值歲末消費旺季，各地政府、商家正多措並舉激發市場活力，真金白銀補貼促消費，全力

搶回「失去的三年」。



港交所擬推出港幣－人民幣雙櫃台莊家機制

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港交所１３日宣布旗下證券市場即將推出「港幣－人民幣雙櫃台模式」及雙櫃台莊家機制，進一

步支持人民幣櫃台在香港上市、交易及結算。待監管機構批准及市場準備就緒後，各項新措施的

登記程序預計可於２０２３年上半年開始推行。



１２月以來郵政快遞攬收量同比上升５﹒６％

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進入１２月以來，郵政快遞業加快復甦，迎來新一輪業務高峰。國家郵政局監測數據顯示，「雙

１２」當日，全國郵政、快遞企業共攬收郵件４﹒５３億件，與去年同期基本持平。１日至１２

日，全網攬收量約４３﹒０３億件，同比上升５﹒６％。（ｌｃ）

