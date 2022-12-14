《經濟通通訊社１４日專訊》海通證券分析，隨著穩增長政策落地見效，有望推動國內宏微

觀基本面回暖，預計２０２３年全部Ａ股歸母淨利潤同比增速有望達到１０－１５％。

從資金面看，２０２３年美聯儲加息有望停止、國內居民資產配置力量漸顯，因此海外流動

性、國內微觀資金面均有望邊際改善，預期２０２３年Ａ股增量資金有望達到１萬億元。諸多積

極變化推動下，Ａ股正進入牛市初期的上升通道。

此外，分析指消費存在修復性機會。過去幾年消費板塊在疫情反復影響下，基本面受到壓制

，醫藥等消費行業估值、基金配置處在歷史低位。隨著疫情管控進一步優化，抗疫類醫藥需求有

望快速上升，當前相關行業吸引力更為凸顯。大眾消費等品類的機會或在疫情好轉後逐漸展開。

（ｄｗ）



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