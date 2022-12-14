《鍾之日記》１２月１４日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



環球股市走高，惟Ａ股表現平平，滬綜指先高開０﹒０７％，盤中則保持窄幅上落，醫藥、

地產股領跌，早段半導體板塊領漲但午後回落，消費及券商板塊接力撐市，大市幸保不失。關注

重要經濟會議舉行，滬綜指全日極悶，收市微升０﹒０１％，報３１７６﹒５３點，深成指跌

０﹒０２％，創業板指跌０﹒３４％。

兩市全日成交８１６４億元人民幣，按日減少０﹒７％，再刷新半個月低，午後外資異動回

流Ａ股，陸股通全日淨流入超過１６億元人民幣。

關注明日國家統計局公布１１月規上工業、固定資產投資、房地產、消費、能源生產等重要

數據，但國家統計局出於「工作安排」不會舉行新聞發布會；此前有傳明日將召開中央經濟工作

會議，外媒最新報道指中經會將如期舉行，不受近期新冠感染個案急增影響。



＊關注美國議息，魚缸伺機而動＊



美國聯儲局公布議息結果前夕公布１１月份ＣＰＩ，按年增７﹒１％增幅低於預期並低於前

值，憧憬美聯儲加息幅度將進一步減碼，美股早段強勁收盤則觀望氣氛轉強。關注今晚聯儲議息

，港股高開１７９點後繼續好淡增持，同樣觀望聯儲局貨幣政策有否轉向訊號。恒指全日走勢反

覆，高見１９８５９，低見１９５２８，上下波幅３３１點，最終全日收報１９６７３﹒４５點

，收升７７點或０﹒３９％，主板成交１３６３﹒６４億元。



＊互聯網醫院概念散水，跌幅領跑大市＊



早前升勢銳不可當的互聯網醫療股陸續散水，阿里健康（００２４１）上周五（９日）觸及

１０元後持續回吐，今日最多曾失守８元低見７﹒７５元，全日跌７﹒１％報８﹒１３元，為最

日最差表現藍籌；其餘網絡醫療股一同回吐，醫脈通（０２１９２）插水１５﹒５％，平安好醫

生（０１８３３）挫１０﹒３％，京東健康（０６６１８）跌３﹒８％。

內媒發現，中國網上藥店平台「１藥網」於昨日（１３日）下午一度預售輝瑞新冠口服抗病

毒藥物Ｐａｘｌｏｖｉｄ，定價為每盒２９８０元人民幣，每人限購三盒，但由於

Ｐａｘｌｏｖｉｄ屬處方藥，未經醫生問診不得購買，不過很快１藥房ＡＰＰ就已下架有關藥品

。１藥網昨晚澄清稱，公司將按照國務院防控機制辦公室１２日發布的通知，為符合條件的患者

提供診療和用藥服務。

至於其他新經濟股則因美股走高而造好，萬國數據（０９６９８）漲５％，百度

（０９８８８）升３﹒６％，網易（０９９９９）升２﹒３％，美團（０３６９０）、騰訊

（００７００）升２﹒１％，阿里（０９９８８）升１﹒３％。



＊半導體股極波動，昨日炒升今拋跌＊



在美國游說下，此前有傳日本和荷蘭或於未來幾周宣布，禁止向中國出售能夠製造１４納米

或更先進晶片的機械。一波未平一波又起，外電報道，拜登政府計劃最早本周將中國的長江存儲

和另外數十家公司列入貿易黑名單，這些公司以後將無法購買某些美國零部件，此前有傳中國願

意配合美國當局的努力，以確保美國技術不被用於中國的軍事，但若禁令成真則代表中美雙方協

商失敗。

《路透》引述三位消息人士透露，中國正在制定一項規模逾１萬億元人民幣的半導體產業扶

持計劃，是為對抗美國旨在減緩中國技術進步所作出的舉措，不過有關消息已於昨日港股盤中時

段消化，半導體板塊昨日盲頭炒作，今日迎來重挫，華虹（０１３４７）跌１０﹒８％，晶門半

導體（０２８７８）跌８﹒３％，上海復旦（０１３８５）跌８％，中芯（００９８１）跌

３﹒６％，宏光半導體（０６９０８）跌２﹒６％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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